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10 травня • оновлено в 11:14
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Урок фальсификации истории

8.2т
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9 мая 1981 года я, тогда еще 14-летний школьник, пришел на открытие нового здания Украинского государственного музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Печерских холмах. Движение было перекрыто: от комплекса только что отъехал кортеж генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Брежнев – ему оставалось жить всего полтора года – и был главной фигурой на церемонии и участники открытия музея чествовали его, скромного офицера военных времен, как одного из полководцев Второй Мировой. Но это уже было настолько привычным атрибутом последних лет правления Брежнева, что я просто не заметил ритуальных подобострастных речей.

Шок поджидал меня уже во время экскурсии по музею, в зале боевой славы. Там, в цоколе монумента Родины-матери, золотыми буквами по белому мрамору, были выбиты фамилии героев Советского Союза – участников войны. И что же я увидел на самом верху?

Изображение четырех звезд героя и надпись:

Брежнев Леонид Ильич

Жуков Георгий Константинович.

Брежнев действительно тогда уже был трижды героем Советского Союза и героем социалистического труда (еще через полгода он получит еще одну звезду героя и "вознесется" над маршалом Жуковым, который был "всего лишь" четырежды героем Советского Союза). Но вот только маршал Жуков, по крайней мере, три из четырех своих звезд получил за участие в военных действиях и две – во время Второй Мировой войны (четвертую – за подавление антикоммунистического и антиимперского восстания в Будапеште). А Брежнев в первый раз стал героем Советского Союза уже когда был генеральным секретарем ЦК. Позже присвоил себе звание маршала и даже наградил себя самого орденом "Победа" - в нарушение устава самой награды (после смерти Брежнева его родственникам пришлось вернуть орден). И вот – кульминация. В зале боевой славы музея этот человек, который был политработником и получил генеральские погоны только в самом конце войны, был на первом месте – перед всеми маршалами, генералами, перед знаменитыми летчиками, танкистами, артиллеристами.

Так я получил очень хороший – и очень наглядный урок фальсификации истории Второй Мировой войны. И если призадуматься, то все эти 75 лет были – и остаются – сражением правды и фальсификации. Это тоже фронт и тоже наследие этой страшной войны.

Говорят, что историю войны всегда пишут победители. Но победители – отнюдь не всегда фальсификаторы. А в Советском Союзе – и в путинской России – дело обстоит именно так.

Из истории войны вымарывали целые главы. С улиц советских городов изгоняли инвалидов, которые пожертвовали своим здоровьем, своими руками и ногами ради победы. И тогда, когда реальные события подзабылись и инвалиды исчезли, стали праздновать – и допраздновались до путинского "победобесия".

А на самом деле победа в любой войне – это не "праздник со слезами на глазах", как поется в советской песне. Это всего лишь возможность плача в тишине, без страха завтра погибнуть самому и потерять близких. Без бомбежек, сражений и концентрационных лагерей. Но с пониманием, что все это было вчера. Это возможность плача среди руин, в которые превратилась вся Европа – и Украина в том числе. Это возможность плача среди "похоронок", которые были в каждой семье. Это сейчас кажется, что победа – это праздничные салюты. А тогда люди, которые пережили обстрелы и бомбардировки, сходили с ума от каждого салюта – как сейчас боятся салютов наши соотечественники, пережившие российские обстрелы.

Но все же самое главное в победе – это правда о войне и обо всей ее бесчеловечности. Потому что если эту правду скрывать и не выстрадать, потом обязательно появляется желание воевать и убивать.

Советское руководство и его российские наследники сделали все возможное, чтобы скрыть эту правду и подменить ее пропагандистской трескотней. Вот почему украинцы отмечаем 75-ю годовщину победы в стране, которая продолжает воевать. Территорию которой оккупируют и обстреливают, граждан – убивают и лишают завтрашнего дня. В стране, которая стала жертвой агрессии в как будто бы мирное время.

В стране, которая стала жертвой десятилетий лжи о войне.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Друга світова війна
Джерело
Джерело: Telegram Виталия Портникова
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Самая мерзенная сторінка історії Радянського Союзу то є ЗНИЩЕННЯ інвалідів війни, які не мали родин і перебували в будинках інвалідів. Людей, що заплатили за перемогу у війні власним здоров'ям і стали безпомічними каліками. Особливе кощунство полягає у тому, що це не могло здійснитися без узгодження на самому верху, бо ЗНИЩЕННЯ відбулося одночасно по всій країні. І провина за це лежить на Сталіні і його Політбюро.
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Скоро Портников с умным видом будет писать, что Солнце восходит на востоке
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Манабозо Великий Заяц
Манабозо Великий Заяц
Uxmal Leo, Да и крестятся на Восток, и только безбожный п....с Портников, клянёт, его))))
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
О чем статья? Ни о чем. Портников открыл страшную тайну, что Брежнев наградил себя 4-жды Героем. Я потратил 5 минут своего времени, чтобы Портникову заплатили за его спам.
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