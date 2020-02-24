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25 лютого • оновлено в 01:23
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Ураган зніс дах відремонтованої казарми у Миколаєві та наметове містечко ЗСУ: фото і відео стихії

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У Миколаєві ураганний вітер зірвав дах з відремонтованої будівлі казарми, а на полігоні "Широкий Лан" знищив наметове містечко.

Внаслідок події у Миколаєві серед військовослужбовців і цивільних ніхто не постраждав, повідомляється на сайті Міноборони України. Тим часом у відомстві заявили, що проведуть службову перевірку у зв'язку з руйнуванням казарми після ремонту (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Ураган зніс дах відремонтованої казарми в Миколаєві

Ураган зніс дах відремонтованої казарми в Миколаєві

novynarnia.com

Обсяг завданих збитків наразі встановлюється. Міноборони також готує претензію компанії-генпідрядника.

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані"

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані"

inshe.tv

У 2017 році будівлю казарми відремонтували. У відомстві зауважили, що гарантійний термін на ремонтні роботи за договорами становив 10 років.

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані"

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані"

inshe.tv

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані"

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані"

inshe.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 24 лютого, сильний вітер, місцями ураганний, накрив майже всю Україну. Найбільше дісталося півдню країни. Так, в Одеській області буря зламала дерева та рекламні конструкції, зривала покрівлю з будівель, а у Києві зі стіни багатоповерхівки осипалося утеплення фасаду.

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Місце
Україна Миколаїв
Теги
Міністерство оборони України ураган
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Рукожопым нельзя доверять что то строить. Только чистить толчки!
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