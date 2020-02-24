У Миколаєві ураганний вітер зірвав дах з відремонтованої будівлі казарми, а на полігоні "Широкий Лан" знищив наметове містечко.

Внаслідок події у Миколаєві серед військовослужбовців і цивільних ніхто не постраждав, повідомляється на сайті Міноборони України. Тим часом у відомстві заявили, що проведуть службову перевірку у зв'язку з руйнуванням казарми після ремонту (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Ураган зніс дах відремонтованої казарми в Миколаєві novynarnia.com

Обсяг завданих збитків наразі встановлюється. Міноборони також готує претензію компанії-генпідрядника.

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані" inshe.tv

У 2017 році будівлю казарми відремонтували. У відомстві зауважили, що гарантійний термін на ремонтні роботи за договорами становив 10 років.

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані" inshe.tv

Зруйнований наметове містечко на "Широкому Лані" inshe.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 24 лютого, сильний вітер, місцями ураганний, накрив майже всю Україну. Найбільше дісталося півдню країни. Так, в Одеській області буря зламала дерева та рекламні конструкції, зривала покрівлю з будівель, а у Києві зі стіни багатоповерхівки осипалося утеплення фасаду.

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