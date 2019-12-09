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9 грудня • оновлено в 08:43
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УПЦ МП звела в єпископи помічника захоплення Криму

1.3т
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Кримський священик-сепаратист архімандрит Каллінік (Чернишов), який допомогла Росії в захопленні Криму, став єпископом в Ніжині.

Про це повідомив архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря на сторінці в Facebook. УПЦ МП провела дійство 8 грудня за участю предстоятеля Російської православної церкви в Україні митрополита Онуфрія в Ніжинському Миколаївському соборі.

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"Каллінік відомий тим, що активно сприяв окупації Криму Російською Федерацією навесні 2014 року. За що отримав нагороду від окупантів і нею дуже хвалився. Ще майже чотири роки тому в Лаврі його вибрали на "вікарного єпископа" в Крим, але через розголос в пресі досі побоювалися висвячувати, бо такого кандидата могли просто заарештувати, як пособника окупантів", – розповів Євстратій Зоря.

УПЦ МП звела в єпископи помічника захоплення Криму

УПЦ МП звела в єпископи помічника захоплення Криму

ФБ Євстратія Зорі

УПЦ МП звела в єпископи помічника захоплення Криму

УПЦ МП звела в єпископи помічника захоплення Криму

ФБ Євстратія Зорі

УПЦ МП звела в єпископи помічника захоплення Криму

УПЦ МП звела в єпископи помічника захоплення Криму

ФБ Євстратія Зорі

Він додав, що рішення було зумовлено поточною політичною ситуацією.

"І ось тепер вирішили, що "час прийшов". Мабуть, з Росії дали добро, а тут на місці прорахували, що напередодні зустрічі в Парижі українська держава не захоче скандалу з Москвою", – написав архієпископ.

Зоря також підкреслив, що поблизу Ніжина в 1663 році відбулося зібрання, описане згодом в історичному романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада".

"Мабуть, побоялися робити це в Києві, тому вирушили в козацький Ніжин... Ближче до Крут. Ближче до Батурина. Щоб не просто зробити відвертого пособника окупантів єпископом, а ще й при цьому демонстративно показати "хто в домі хазяїн", – підсумував Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового з 7 січня на 25 грудня не несе ніяких негативних наслідків для віруючих і церкви як такої.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
Тег
УПЦ МП
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...помощника захвата Крыма))) Вот это слог. Лермонтов отдыхает
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Чан Джеки
Чан Джеки
ПОЧЕМУ НЕАРЕСТОВАН ОН СВИНЬЯЧА МОРДА.И АРЕСТОВАТЬ ТЕХ КТО ЕГО НАЗНАЧИЛ.
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