"УПЦ МП сама загнеться": в ПЦУ різко відповіли на рішення суду

Після хвилі переходів парафій Української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України намітилася пауза.

Багато громад, які як і раніше належать УПЦ МП і хотіли б приєднатися до ПЦУ, "вичікують, чим це все закінчиться, як воно все буде, як обернеться", – сказав OBOZREVATEL протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін.

Він пояснив цей феномен так: "Церква – це, окрім духовного, ще й суспільно-політичний інститут. Чекають, як нова влада "зеленого смузі" буде ставитися до церкви. Люди чекають, що їм скажуть начальники на місцях".

У цьому контексті священик зауважив, що замість цього "потрібно вчитися думати самостійно, жити самостійно, жити за Євангелієм, а не за заповітами голови облдержадміністрації".

"Я б радив все-таки переходити, бо ПЦУ – це канонічна церква, а УПЦ МП – неканонічна організація, яка рано чи пізно загнеться сама собою".

митрополит Онуфрій Офіційний сайт УПЦ МП

Коментуючи останнє рішення суду Києва, згідно з яким УПЦ МП не зобов'язана вказувати в своїй назві приналежність до Російської православної церкви, Олександр Дедюхін сказав: "Це звичайна справа. Спочатку революція, потім реакція. Моє завдання як священика, і завдання церкви загалом – і далі проповідувати Христа. А Христос – це правда, і коли ми проповідуємо, все приходить в потрібне русло. Рано чи пізно все буде називатися своїми іменами. Нам хотілося б, щоб раніше, але буде трохи пізніше. Нічого страшного".

Як писав OBOZREVATEL, 22 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив апеляцію Міністерства культури про скасування призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату, яка повинна була вказати приналежність до Російської православної церкви. Таким чином, УПЦ МП не зобов'язана змінювати назву, незважаючи на ухвалений Верховною Радою закон №5309.

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