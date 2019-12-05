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5 грудня • оновлено в 11:33
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"УПЦ МП стане сектою": митрополит побачив знак у відмові від перенесення Різдва

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Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового із 7 січня на 25 грудня не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.

"Усі негативні наслідки залишилися у Московському патріархаті", – сказав він OBOZREVATEL.

У цьому контексті митрополит зауважив, що Російську православну церкву в Україні (колишню УПЦ МП) чекає незавидне майбутнє. "Московський патріархат трансформується у своєрідну секту на кшталт старообрядницької, яка до сьогодні існує в Росії, або старостильницької, яка існує у Греції. Ось і все", – спрогнозував він.

Митрополит Онуфрій

Митрополит Онуфрій

Говорячи про повне неприйняття РПЦ в Україні ініціатив щодо оновлення церкви, митрополит зауважив: "Це люди, які в жодному разі не хочуть жити в ногу з суспільством".

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"Можливо, так і треба, але особисто я не бачу в цьому свого майбутнього. Для мене Христос – це сьогодні, завтра і післязавтра. Існує євхаристійне зібрання, є євхаристія, ми приходимо і молимося. І не важливо, який це день", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

  • У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.

  • Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

  • Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.

  • З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Різдво
Особа
Олександр Драбинко
Місце
Україна
Теги
Православна церква України УПЦ МП перенос Різдва
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Перед Богом Драбинко уже такой же "митрополит" как и я. Существуют определенные правила. Кощунство на грани метафизического.
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Махно Володимир
Махно Володимир
в Одессе уже все меньше и меньше прихожан ходят в упц мп. а в самих упц мп, служители уже рады бы перейти в УПЦ.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Так может этот пид*рок-раскольник Драбинко и Пасху будет праздновать по католический или иудейским правилам, или вообще когда ему захочется?
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