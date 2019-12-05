"УПЦ МП стане сектою": митрополит побачив знак у відмові від перенесення Різдва

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового із 7 січня на 25 грудня не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.

"Усі негативні наслідки залишилися у Московському патріархаті", – сказав він OBOZREVATEL.

У цьому контексті митрополит зауважив, що Російську православну церкву в Україні (колишню УПЦ МП) чекає незавидне майбутнє. "Московський патріархат трансформується у своєрідну секту на кшталт старообрядницької, яка до сьогодні існує в Росії, або старостильницької, яка існує у Греції. Ось і все", – спрогнозував він.

Митрополит Онуфрій

Говорячи про повне неприйняття РПЦ в Україні ініціатив щодо оновлення церкви, митрополит зауважив: "Це люди, які в жодному разі не хочуть жити в ногу з суспільством".

"Можливо, так і треба, але особисто я не бачу в цьому свого майбутнього. Для мене Христос – це сьогодні, завтра і післязавтра. Існує євхаристійне зібрання, є євхаристія, ми приходимо і молимося. І не важливо, який це день", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.

Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.

З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.

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