Упала прямо на бетон: на атракціоні популярного курорту України трапилася НП із дитиною

У курортному місті Бердянськ на одному з пляжів у районі Слобідка 4-річна дитина впала з гірки на бетон, у результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.
Хлопчика доставили в реанімацію, пише місцеве видання "Бердянськ 24".
Зазначається, що інцидент трапився 29 липня. За словами очевидців, хлопчик піднімався по гірці, але раптово послизнувся і впав на бетонну основу конструкції.
Атракціон на курорті (ілюстрація)
kirillovka.net
Співробітники атракціону пояснили, що дітям можна виходити на гірку з 4-5 років із дозволу батьків. Поліція почала перевірку за фактом травмування дитини.
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