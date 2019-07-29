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Упала прямо на бетон: на атракціоні популярного курорту України трапилася НП із дитиною

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У курортному місті Бердянськ на одному з пляжів у районі Слобідка 4-річна дитина впала з гірки на бетон, у результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.

Хлопчика доставили в реанімацію, пише місцеве видання "Бердянськ 24".

Зазначається, що інцидент трапився 29 липня. За словами очевидців, хлопчик піднімався по гірці, але раптово послизнувся і впав на бетонну основу конструкції.

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Атракціон на курорті (ілюстрація)

Атракціон на курорті (ілюстрація)

kirillovka.net

Співробітники атракціону пояснили, що дітям можна виходити на гірку з 4-5 років із дозволу батьків. Поліція почала перевірку за фактом травмування дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна Бердянськ
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