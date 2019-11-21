Унітази на місці: в Росії огризнулися на грабіж українських кораблів

У Федеральній службі безпеки Росії переконі, що повернули Україні військові кораблі, захоплені в Керченській протоці, у "нормальному стані".
Про це йдеться в заяві відомства, передає ТАСС. ФСБ РФ звинуватила українську сторону в тому, що вона нібито занапастила кораблі упродовж їхнього транспортування до Миколаївської області.
"Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла "угробити" судна й довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони", – стверджують у ФСБ.
У Росії огризнулися на грабіж українських кораблів
У відомстві окремо наголосили, що бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" були повернуті Україні нібито зі справною сантехнікою. І додали, що у них є фото і відео того, в якому стані були передані кораблі.
Раніше колишній військовий прокурор України Анатолій Матіос опублікував в соцмережах список пошкоджень і знищеного майна на судах "Нікополь", "Яни Капу" і "Бердянськ". За його даними, зникли радіостанції, станції космічного зв'язку, озброєння (крім 30-мм артустановки) і весь боєзапас, аварійний буй, запчастини, кухонна плита, витяжка і проточний нагрівач, унітаз, вся документація.
У "Бердянська" пробоїни в бронерубці і машинному відділенні, а також пошкоджений лівий мотор. У "Яни Капу" відсутні всі радіоустаткування і документація, розбиті і розкриті всі прилади в ходовій рубці, частково розібрані універсальна система водної захисту і паливна апаратура, немає розеток і плафонів, зняті всі кабелі, фальшборт частково зруйнований, відсутня частина щогли. У корпусі також є пробоїна.
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти нелегально помістили їх у московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
15 листопада газета "Коммерсант" повідомила, що Росія поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" до "нормандського саміту", запланованого на 9 грудня.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.
18 листопада стало відомо, що передача відбулася. Українські судна прибули до Одеси вранці 19 листопада.
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