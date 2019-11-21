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21 листопада • оновлено в 12:04
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Унітази на місці: в Росії огризнулися на грабіж українських кораблів

4.6т
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У Федеральній службі безпеки Росії переконі, що повернули Україні військові кораблі, захоплені в Керченській протоці, у "нормальному стані".

Про це йдеться в заяві відомства, передає ТАСС. ФСБ РФ звинуватила українську сторону в тому, що вона нібито занапастила кораблі упродовж їхнього транспортування до Миколаївської області.

"Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла "угробити" судна й довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони", – стверджують у ФСБ.

У Росії огризнулися на грабіж українських кораблів

У Росії огризнулися на грабіж українських кораблів

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Новости Крымнаша. Россияне угробили корабли. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы

У відомстві окремо наголосили, що бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" були повернуті Україні нібито зі справною сантехнікою. І додали, що у них є фото і відео того, в якому стані були передані кораблі.

Раніше колишній військовий прокурор України Анатолій Матіос опублікував в соцмережах список пошкоджень і знищеного майна на судах "Нікополь", "Яни Капу" і "Бердянськ". За його даними, зникли радіостанції, станції космічного зв'язку, озброєння (крім 30-мм артустановки) і весь боєзапас, аварійний буй, запчастини, кухонна плита, витяжка і проточний нагрівач, унітаз, вся документація.

У "Бердянська" пробоїни в бронерубці і машинному відділенні, а також пошкоджений лівий мотор. У "Яни Капу" відсутні всі радіоустаткування і документація, розбиті і розкриті всі прилади в ходовій рубці, частково розібрані універсальна система водної захисту і паливна апаратура, немає розеток і плафонів, зняті всі кабелі, фальшборт частково зруйнований, відсутня частина щогли. У корпусі також є пробоїна.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Тег
Керченська протока
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Федоров Федор
Федоров Федор
ФСБ опубликовали кадры доказательства наглой лжи селян и безумных сказок,а селяне говорят, что ФСБ огрызнулось)
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Валевич Борис
Валевич Борис
Нищие твари в сверхдержаве - ха-ха-ха
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Второй Вилли
Второй Вилли
Цапьё - оно такое, лживое и вороватое.
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