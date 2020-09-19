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Унікальні конвертоплани НАТО приземлилися під Львовом. Відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
10,9 т.

  • Конвертоплани V-22 Osprey не мають аналогів у світі

  • Це гібрид літака і вертольота

  • Машина знаходиться на озброєнні Корпусу морської піхоти і Сил спецоперацій США

V-22 Osprey беруть участь у військових навчаннях. Джерело: asiatimes.com

Американські конвертоплани Bell V-22 Osprey, які входять до складу авіації НАТО, приземлилися на аеродромі під Львовом.

Про це повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко. Конвертоплани беруть участь у багатонаціональних військових навчаннях "Об'єднані зусилля-2020".

"Osprey – гібрид літака і гелікоптера. Ідеальний транспорт для спеціальних операцій. За півтори години може долетіти, скажімо, до Москви, висадити там десант та повернутися звідти. І цей апарат з фільмів про майбутнє вже тут, сідає під Львовом", – написав він.

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіація НАТО прибула до Вінниці, зокрема конвертоплани V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules.

V-22 Osprey – це єдиний конвертоплан у світі, що випускається серійно.

УкраїнаЛьвівНАТОлітакАндрій Цаплієнко
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