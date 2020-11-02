"Укрзалізниця" вирішила закрити продаж квитків у "червоних" зонах і змінити маршрути потягів. Перелік

"Укрзалізниця" вирішила закрити продажу квитків на залізничних станціях населених пунктів, які опинилися в "червоній" зоні, а також змінити маршрути деяких потягів.

Станції були визначені згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється на сайті УЗ.

Так, із 00:01 понеділка, 2 листопада, продажа квитків припиниться із залізничних станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.

Йдеться про такі потяги:

Станції Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:

- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Станція Ужгород:

- № 17/18 Харків – Ужгород;

- № 81/82 Київ – Ужгород;

- № 107/108 Одеса – Ужгород;

- № 29/30 Київ – Ужгород;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Станція Пологи:

- № 10/9 Маріуполь – Київ;

- № 84/83 Маріуполь – Київ;

- № 116/115 Київ – Бердянськ.

Станція Сарата, Кулевча:

- № 145/146 Київ – Ізмаїл.

Станція Славута-1:

- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

- № 98/97 Ковель – Київ.

Станція Шепетівка:

- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

- № 98/97 Ковель – Київ;

- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

- № 91/92 Львів – Київ;

- № 217/218 Київ – Рахів.

До врегулювання ситуації з коронавірусом зазначені потяги проїдуть через ці станції (крім Ужгорода) без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.

Також у зв'язку із ситуацією змінені маршрути прямування потягів:

№ 17/18 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Харків – Ужгород);

№ 29/30 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород);

№ 45/46 Батьово-Пас. – Лисичанськ – Ужгород (замість Ужгород – Лисичанськ – Ужгород);

№ 3/4 Мукачево – Запоріжжя – Ужгород (замість Ужгород – Запоріжжя – Ужгород);

№ 81/82 Чоп-Пас. – Київ – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород);

№ 107/108 Чоп-Пас. – Одеса – Ужгород (замість Ужгород – Одеса – Ужгород).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 1 листопада на 15% знизила вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних потягів класу "Інтерсіті".