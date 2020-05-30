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30 травня • оновлено в 17:29
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"Укрзалізниця" відновить роботу ще 6 потягів: на які напрямки продаються квитки

4.2т
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"Укрзалізниця" в суботу, 30 травня, відкрила продаж квитків на ще 6 потягів далекого прямування, які відновлять роботу вже 4 червня.

Йдеться про маршрути до західної України. Про це повідомив в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик, передає пресслужба компанії.

УЗ відкрила продажу квитків на 6 поїздів

УЗ відкрила продажу квитків на 6 поїздів

Колаж

Купити квитки через офіційний сайт і в залізничних касах можна на такі потяги:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка (курсування через день, з Івано-Франківська – з 4 червня в парні числа, з Костянтинівки – з 5 червня в непарні);

  • №7/8 Київ – Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ (щодня, з Києва – з 4 червня, з Івано-Франківська – з 5 червня);

  • №29/30 Київ – Ужгород (щодня, з Києва – з 4 червня, з Ужгорода – з 5 червня);

  • №98/97 Ковель – Київ (через день, з Ковеля – з 3 червня в непарні дні, з Києва – з 4 червня в парні);

  • №772/771 Хмельницький – Київ (щодня з 4 червня).

При цьому постановою Кабміну №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у потягах.

"Укрзалізниця" підкреслила, що пасажири будуть допускатися у вагони виключно в захисних масках.

При перевірці квитків в "Інтерсіті" та при посадці в нічні потяги пасажирам будуть вимірювати температуру.

Крім того, буде забезпечена санобробки вагонів перед і після кожного рейсу, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

"Укрзалізниця" відновить роботу ще 6 потягів: на які напрямки продаються квитки

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня "Укрзалізниця" почне відновлювати рух електричок в десяти областях України. Всього відновляться маршрути 214 приміських електричок.

З 1 червня також почнеться рух пасажирських потягів з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, у вагонах будуть проводити додаткове прибирання і заборонять продаж продуктів.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
транспорт карантин потяг квитки на поїзд Укрзалізниця
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