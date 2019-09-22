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23 вересня • оновлено в 03:17
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Українське гірше від російського? Мережу розлютив неприємний випадок в аптеці Миколаєва

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Користувачів мережі обурив літній чоловік з Миколаєва, який зажадав у аптеці на вулиці Б. Морський ліки російського виробництва замість українського.

Про інцидент розповіла місцева правозахисниця Олена Кабашна на своїй сторінці у Facebook.

Вона поділилася, що чоловікові було необxідно екстракт п'явок.

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"Однак! Заходжу в аптеку на Б. Морський за анальгіном. Прибігає бравенькій дідок. Просить екстракт п'явок. Російського виробництва. Дівчина аптекарка відповідає – є тільки українське виробництво. Дідок наполегливо вимагає Росію. Аптекарша ненаполегливо каже: різниця в якості. Українське гірше. Дідок тікає в іншу аптеку. Я досадую і злюся. Чому українські п'явки гірше російських? Або руки і совість ростуть з дупи?! Економічний патріотизм потрібно культивувати і перестати лукавити і брехати!" – розлютилася мешканка Миколаєва.

У мережі пожартували над чоловіком, припустивши, що російське ліки просякнуті алкоголем.

Українське гірше від російського? Мережу розлютив неприємний випадок в аптеці Миколаєва

facebook.com/elena.kabashnaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандального протоієрея РПЦ розлютила безглузда реклама. Він зазначив, що через таких формулювань йому шкода російських богословів Павла Флоренського і Миколи Бердяєва

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Україна Миколаїв
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
деда на миротворец. Украинских аптекарей обязать красить пиявок в сине-ссаные цвета.
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