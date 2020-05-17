Головна Новини
17 травня • оновлено в 20:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україну знову заллє дощами: синоптикиня дала невтішний прогноз на початок тижня

  • На Україну насувається антициклон

  • Погода буде вогкою та прохолодною весь тиждень

  • Дощі випадуть у більшості областей країни

27.4т
Читати матеріал російською

У понеділок, 18 травня, українці відчують вплив антициклону. Дощі, грози та штормовий вітер прогнозують у північних, східних і західних областях країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона уточнила, що протягом усього тижня погода буде свіжою – повітря не прогріється вище за +20 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні

"Температура повітря 18 травня в Україні протягом дня становитиме +14...+18 градусів, на Закарпатті та в Чернівецькій області – до +20, на крайній півночі +10...+13 градусів, в південній частині +17...+23 градуси", – уточнила Діденко.

У Києві понеділок очікується вологим і вітряним, вдень максимальна температура повітря +16...+18.

Україну знову заллє дощами: синоптикиня дала невтішний прогноз на початок тижня
Україну знову заллє дощами: синоптикиня дала невтішний прогноз на початок тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки та спека до +25 градусів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги