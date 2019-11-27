Україну заллють дощі з мокрим снігом: синоптики попередили про погіршання погоди

В Україні з середи, 27 листопада, до п'ятниці, 29 листопада, температура підвищиться на кілька градусів. Однак на вихідних знову почне холоднішати.

Такі дані наводить Укргідрометцентр. За інформацією синоптиків, цими днями вночі можливі заморозки, а захід і схід буде заливати дощами.

Так, у середу, 27 листопада, хмарність переміститься на схід України, і там проллються дощі, часом з мокрим снігом. На решті території без опадів і в середньому до +4 ...+6, на заході країни до +9.

Погода на 27 листопада

У четвер, 28 листопада, температура повітря практично не зміниться. Однак захід і схід України буде заливати дощами, місцями вночі з мокрим снігом.

Погода на 28 листопада

У п'ятницю, 29 листопада, дощові хмари накриють всю Україну. Потеплішає ще на 1-2 градуси. Найтепліше буде на півдні країни і в Криму – до +11. На решті території в середньому до +4 ...+ 7.

Погода на 29 листопада

У суботу, 30 листопада, до України знову повернеться похолодання. Дощі подекуди відступлять зовсім, а де-не-де зменшаться до мінімальних. Температура, як порівняти з минулим днем, знизиться на кілька градусів, і в середньому повітря прогріється до +3 ..+5, місцями до +7. На півдні буде до +11.

Погода на 30 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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