ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Україну заллють дощі: синоптик уточнила прогноз погоди на вибори

Читати матеріал російською

В Україні в суботу, 20 квітня, буде суха погода, проте в неділю на заході та півночі пройдуть дощі.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що температура повітря вдень протягом вихідних буде триматися в діапазоні від +10 до +15 градусів.

"У Києві в суботу – без опадів, у неділю ймовірність дощу. Візьміть із собою на дільниці парасольки. Якщо дощу не буде, буде чим від докучливих електоральних візаві відбиватися", – написала Діденко.

Новини
Великдень-2019: традиції, вихідні, прогноз погоди та рецепти
Україну заллють дощі: синоптик уточнила прогноз погоди на вибори

У столиці 20 і 21 квітня, згідно з її даними, прогнозується від +12 до +14 градусів вдень.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією синоптиків, температура повітря буде поступово підвищуватися, і з 22 квітня в Україні потеплішає до +22 градусів.

Прогнозується, що в квітні погода буде теплою, але дощовою, при цьому весна не буде холоднішою за норму.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погодиПогода в Києві
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки