Україну заллють дощі: синоптик уточнила прогноз погоди на вибори

В Україні в суботу, 20 квітня, буде суха погода, проте в неділю на заході та півночі пройдуть дощі.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що температура повітря вдень протягом вихідних буде триматися в діапазоні від +10 до +15 градусів.
"У Києві в суботу – без опадів, у неділю ймовірність дощу. Візьміть із собою на дільниці парасольки. Якщо дощу не буде, буде чим від докучливих електоральних візаві відбиватися", – написала Діденко.
У столиці 20 і 21 квітня, згідно з її даними, прогнозується від +12 до +14 градусів вдень.
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією синоптиків, температура повітря буде поступово підвищуватися, і з 22 квітня в Україні потеплішає до +22 градусів.
Прогнозується, що в квітні погода буде теплою, але дощовою, при цьому весна не буде холоднішою за норму.
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