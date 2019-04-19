Україну заллють дощі: синоптик уточнила прогноз погоди на вибори

В Україні в суботу, 20 квітня, буде суха погода, проте в неділю на заході та півночі пройдуть дощі.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що температура повітря вдень протягом вихідних буде триматися в діапазоні від +10 до +15 градусів.

"У Києві в суботу – без опадів, у неділю ймовірність дощу. Візьміть із собою на дільниці парасольки. Якщо дощу не буде, буде чим від докучливих електоральних візаві відбиватися", – написала Діденко.

У столиці 20 і 21 квітня, згідно з її даними, прогнозується від +12 до +14 градусів вдень.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією синоптиків, температура повітря буде поступово підвищуватися, і з 22 квітня в Україні потеплішає до +22 градусів.

Прогнозується, що в квітні погода буде теплою, але дощовою, при цьому весна не буде холоднішою за норму.

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