Україну розігріє до +16: синоптики дали теплий прогноз погоди

У четвер, 7 березня, в Україні очікується потепління — температура повітря підніметься до +16 градусів.

Про це повідомили в прес-службі Укргідрометцентру. У західних регіонах буде досить вітряно. Опадів цей день не передбачається — по всій Україні очікується сонячна погода.

На заході країни буде до +15 градусів, у центрі до 10 градусів тепла, на сході температура повітря досягне лише +5 градусів. У південних регіонах України буде до +12.

У Києві 7 березня +9... +11 градусів і сонячно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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