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Україну розігріє до +16: синоптики дали теплий прогноз погоди

168.2тЧитати матеріал російською

У четвер, 7 березня, в Україні очікується потепління — температура повітря підніметься до +16 градусів.

Про це повідомили в прес-службі Укргідрометцентру. У західних регіонах буде досить вітряно. Опадів цей день не передбачається — по всій Україні очікується сонячна погода.

Новини
Буде ще тепліше: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

На заході країни буде до +15 градусів, у центрі до 10 градусів тепла, на сході температура повітря досягне лише +5 градусів. У південних регіонах України буде до +12.

У Києві 7 березня +9... +11 градусів і сонячно.

Україну розігріє до +16: синоптики дали теплий прогноз погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Кто бы сообщил об этом харьковским тепловикам, к батарее нельзя прикоснуться - такая горячая, можно на ней жарить яичницу .((
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