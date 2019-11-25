Україну почало засипати снігом: видовищні фото

В Україні триває холодна погода, а в декількох областях вже випав перший сніг.
Опади помітили жителі західних регіонів. Так, 24 листопада перший сніг з'явився у Львівській області. Фотографіями ділилися львів'яни в соцмережах.
Зокрема, місцевий житель Михайло Гринишин опублікував кадри засніжених авто і дерев. У коментарях чоловік додав, що вже встиг зліпити сніжки.
Україна початок засипати снігом
У Львівській області випав перший сніг
Facebook \ Михайло Гринишин
У Львівській області випав перший сніг
Facebook \ Михайло Гринишин
У Львівській області випав перший сніг
Facebook \ Михайло Гринишин
У Львівській області випав перший сніг
Facebook\Михайло Гринишин
Крім того, погодне явище вперше помітили в Тернопільській області в місті Ланівці. Там сніг трохи припорошив землю.
Перший сніг в Ланівцях
Facebook\New Format
Також дещо посніжило в Карпатах на горі Піп Іван. Про це свідчить Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 7:50 25.11.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер Ю. 2 м с. Температура повітря -3°С", – йдеться в повідомленні.
Гора Піп Іван
Facebook\Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Як писав OBOZREVATEL, з початком нового тижня погода в Україні істотно не зміниться. Місцями можливі невеликі снігопади, але переважно без опадів.
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