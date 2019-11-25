Україну почало засипати снігом: видовищні фото

В Україні триває холодна погода, а в декількох областях вже випав перший сніг.

Опади помітили жителі західних регіонів. Так, 24 листопада перший сніг з'явився у Львівській області. Фотографіями ділилися львів'яни в соцмережах.

Зокрема, місцевий житель Михайло Гринишин опублікував кадри засніжених авто і дерев. У коментарях чоловік додав, що вже встиг зліпити сніжки.

Україна початок засипати снігом

У Львівській області випав перший сніг Facebook \ Михайло Гринишин

У Львівській області випав перший сніг Facebook \ Михайло Гринишин

У Львівській області випав перший сніг Facebook \ Михайло Гринишин

У Львівській області випав перший сніг Facebook\Михайло Гринишин

Крім того, погодне явище вперше помітили в Тернопільській області в місті Ланівці. Там сніг трохи припорошив землю.

Перший сніг в Ланівцях Facebook\New Format

Також дещо посніжило в Карпатах на горі Піп Іван. Про це свідчить Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 7:50 25.11.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер Ю. 2 м с. Температура повітря -3°С", – йдеться в повідомленні.

Гора Піп Іван Facebook\Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як писав OBOZREVATEL, з початком нового тижня погода в Україні істотно не зміниться. Місцями можливі невеликі снігопади, але переважно без опадів.

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