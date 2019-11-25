Головна Новини
25 листопада • оновлено в 11:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україну почало засипати снігом: видовищні фото

2.5т
Читати матеріал російською

В Україні триває холодна погода, а в декількох областях вже випав перший сніг.

Опади помітили жителі західних регіонів. Так, 24 листопада перший сніг з'явився у Львівській області. Фотографіями ділилися львів'яни в соцмережах.

Зокрема, місцевий житель Михайло Гринишин опублікував кадри засніжених авто і дерев. У коментарях чоловік додав, що вже встиг зліпити сніжки.

Україна початок засипати снігом

Україна початок засипати снігом

Новини
Де в Україні випаде сніг: прогноз погоди на 25 листопада від ObozTV
У Львівській області випав перший сніг

У Львівській області випав перший сніг

Facebook \ Михайло Гринишин

У Львівській області випав перший сніг

У Львівській області випав перший сніг

Facebook \ Михайло Гринишин

У Львівській області випав перший сніг

У Львівській області випав перший сніг

Facebook \ Михайло Гринишин

У Львівській області випав перший сніг

У Львівській області випав перший сніг

Facebook\Михайло Гринишин

Крім того, погодне явище вперше помітили в Тернопільській області в місті Ланівці. Там сніг трохи припорошив землю.

Перший сніг в Ланівцях

Перший сніг в Ланівцях

Facebook\New Format

Також дещо посніжило в Карпатах на горі Піп Іван. Про це свідчить Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 7:50 25.11.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер Ю. 2 м с. Температура повітря -3°С", – йдеться в повідомленні.

Гора Піп Іван

Гора Піп Іван

Facebook\Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як писав OBOZREVATEL, з початком нового тижня погода в Україні істотно не зміниться. Місцями можливі невеликі снігопади, але переважно без опадів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
снігопад
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Киев -500 снегоуборочных машин, Москва -15000. Даже с учётом населения у агрессора в 10 раз больше! Педалик - cyкa!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги