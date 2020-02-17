Україну накриють штормові вітри: синоптики попередили про небезпеку

В Україні оголосили штормове попередження на 17 лютого через сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Як зазначили метеорологи, очікується І рівень небезпечності.

"Вдень 17 лютого у західних, північних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.

meteo.gov.ua

Зазначимо, що по Київській області та Києву вдень 17 лютого також очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, температура повітря в Україні прогріється до +14 градусів на заході країни. Водночас опадів цього дня не передбачається, він буде сонячним по всій території держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що услід за теплою та безсніжною зимою настане ще тепліша й посушлива весна. І якщо це справдиться, то на Україну чекає серйозний неврожай.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!