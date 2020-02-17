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17 лютого • оновлено в 10:13
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Україну накриють штормові вітри: синоптики попередили про небезпеку

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В Україні оголосили штормове попередження на 17 лютого через сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Як зазначили метеорологи, очікується І рівень небезпечності.

"Вдень 17 лютого у західних, північних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.

Україну накриють штормові вітри: синоптики попередили про небезпеку

meteo.gov.ua

Зазначимо, що по Київській області та Києву вдень 17 лютого також очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, температура повітря в Україні прогріється до +14 градусів на заході країни. Водночас опадів цього дня не передбачається, він буде сонячним по всій території держави.

Україну накриють штормові вітри: синоптики попередили про небезпеку

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що услід за теплою та безсніжною зимою настане ще тепліша й посушлива весна. І якщо це справдиться, то на Україну чекає серйозний неврожай.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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