Україну накриють різдвяні морози: погода на тиждень

Після Різдва в Україну прийде мінлива погода, а місцями намічається міцний мороз.

Протягом усього тижня на всій території країни очікуються снігопади, уточнили в Укргідрометцентрі.

У вівторок, 8 січня, сніг відступить з центральних і північних областей. Але на заході, півдні і сході країни продовжить замітати. Температура повітря по всій Україні буде від -5 до -8 морозу вдень, а вночі до 12 нижче нуля.

У середу, 9 січня, на південному сході країни прогнозують припинення снігопадів і навіть буде сонячно з потеплінням. На решті території країни сніг і все так же морозно, до мінус 5-8 нижче нуля.

У четвер, 10 січня, снігопади знову повернуться на всю територію країни. На південному сході місцями мокрий сніг з дощем. Там температура буде від -1 морозу до +1 тепла. На решті території від -3 до -6 морозу вдень і до 8-10 морозу вночі.

У п'ятницю, 11 січня, погода в Україні буде схожою з попереднім днем. У центрі і на півночі країни можливе послаблення морозів. Але опади у вигляді снігу і мокрого снігу з дощами на південному сході збережуться.

Погода на курортах

Туреччина. У курортному регіоні Анталія можливі дощі. Днем температурний максимум — 16 градусів тепла, але вночі можливі падіння до 0 градусів.

Єгипет. На початку січня в курортних містах синоптики обіцяють сонячну погоду. До кінця тижня навіть можливе потепління до 24 градусів тепла.

Народний прогноз погоди

8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався Бабині каші. За каші і погоду передбачали на найближчий час: якщо каша в печі рум'яниться — до снігу.

Погода буде сніжною Fonstola

9 січня вшановується пам'ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день бував морозним: "Прийшов Стефан — на ньому червоний жупан".

10 січня вшановується пам'ять святих з Нікомідії. Наші пращури помітили, що погода в цей день вказує на погоду в липні майбутнього року. Якщо 10 січня трапляться снігопади і хуртовини, то в липні будуть часті дощі.

11 січня церква вшановує пам'ять 14 тисяч Вифлеємський немовлят. У давнину в цей день було прийнято в сутінках відпочивати на печі і полу, розповідаючи дітям казки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня в східних областях, Приазов'ї та в Карпатах пройшов сніг, на решті території без опадів. Вітер східний та північно-східний 5-10 м/с. Через негоду було обмежено рух транспорту в двох областях.