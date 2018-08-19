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Україну накриють дві стихії: синоптики попередили про загрози

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В Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили про різку зміну погоди і наслідки для жителів міст й населених пунктів.

На заході країни в найближчі дні можливі потужні паводки, а в центрі і на півдні - зберігається підвищена (надзвичайний рівень) пожежна небезпека, повідомляє прес-центр ДСНС.

Надзвичайний - 5 рівень пожежної небезпеки - 19-20 серпня буде актуальний для всіх південних і центральних регіонів України.

Небезпека паводків 19 серпня імовірна на річках басейну Дністра (Івано-Франківська, Хмельницька та Вінницька області), де підйом води над існуючими рівнями складе 0,2 - 0,8 м.

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Україну заллє дощами: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні

У Києві та Київській області вдень 19 серпня обіцяють грози та пориви вітру 15-18 м/с.

meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у суботу, 18 серпня, на Київ обрушилася потужна злива, яка призвела до затоплення центральної частини міста. За інформацією користувачів соцмереж, води було по коліно. В окремих місцях авто "занурилися" у воду.

Місце
Україна
Об'єкт
погода
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
При дaвлeниe выше 140/90 - срочно чиcтитe сосуды! Домашний способ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://ua.maminforum.com
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