Україну накриють дві стихії: синоптики попередили про загрози

В Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили про різку зміну погоди і наслідки для жителів міст й населених пунктів.

На заході країни в найближчі дні можливі потужні паводки, а в центрі і на півдні - зберігається підвищена (надзвичайний рівень) пожежна небезпека, повідомляє прес-центр ДСНС.

Надзвичайний - 5 рівень пожежної небезпеки - 19-20 серпня буде актуальний для всіх південних і центральних регіонів України.

Небезпека паводків 19 серпня імовірна на річках басейну Дністра (Івано-Франківська, Хмельницька та Вінницька області), де підйом води над існуючими рівнями складе 0,2 - 0,8 м.

У Києві та Київській області вдень 19 серпня обіцяють грози та пориви вітру 15-18 м/с.

meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у суботу, 18 серпня, на Київ обрушилася потужна злива, яка призвела до затоплення центральної частини міста. За інформацією користувачів соцмереж, води було по коліно. В окремих місцях авто "занурилися" у воду.