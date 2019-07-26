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Україну накриють дощі: синоптики попередили про різке погіршення погоди

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В Україні в п'ятницю, 26 липня, різко погіршиться погода. Грозові дощі очікуються на сході, в центрі і на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У той же час у південних областях України буде сонячно і спекотно.

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Дощова п'ятниця: прогноз погоди в Україні на 26 липня від ObozTV

На заході і в центрі країни в п'ятницю буде до +26, на сході +23... +25 градусів. На півдні країни +28... +30. У вихідні спека повернеться в Україну – розжарить до +32 градусів.

Водночас на популярному курорті Шарм-ель-Шейх сьогодні очікується до +38 градусів, у Хургаді – до +39.

В Анталії сьогодні до +35, у Мармарисі – до +33 градусів.

Україну накриють дощі: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали точний прогноз на серпень в Україні.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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