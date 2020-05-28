Україну накрило циклоном: насувається справжній потоп. Штормове попередження

На гірських притоках Дністра місцями можливий вихід води з берегів

По Києву й Київській області оголошено І рівень небезпеки

В Україні 28 травня з півдня перемістився шалений циклон

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов в Україні через проходження циклону над територією країни.

Як повідомила пресслужба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, 28 травня вночі в південно-східній частині України, вдень у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються значні дощі.

ДСНС оголосила І рівень небезпечності

Вдень на Лівобережжі грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

По Києву та Київській області вдень значний дощ (І рівень небезпечності).

Крім цього, 28-29 травня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірету очікується продовження підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями.

На гірських притоках Дністра в межах Iвано-Франкiвської області місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України 28 травня з півдня перемістився шалений циклон, який зумовить значні зливи майже по всій території.

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