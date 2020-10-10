Епідемія коронавірусу накрила Україну – до чого треба бути готовим? Вже рідкість сім'ї у Києві, де б хтось не захворів. Як держава готова до кризи і що робити хворим?

– Коронавірус це не привід для паніки, це проблема, яку більшість з нас змушені будуть вирішити, так що треба діяти, і бути готовим подбати про себе самому.

– Лікарні в Києві заповнені і лікарі радять пацієнтам самим шукати місця. Слід бути готовим, що лікуватися доведеться вдома.

– Гостра нестача лікарів, здатних дати кваліфіковані рекомендації. Треба шукати фахівців, які будуть вас консультувати в разі ускладнень.

– Дефіциту апаратів ШВЛ немає, але в лікарнях гострий дефіцит кисню, який треба подавати для забезпечення важкохворих. Втім, дефіциту кисневих концентраторів на ринку немає, їх як і раніше можна вільно купити через інтернет.

– Статистика неповна – реально хворіє в рази більше число людей. Більшість тестів люди роблять собі самі – вони платні і коштують від 30 до 100 доларів в приватних лабораторіях. Масове дешеве або безкоштовне тестування відсутнє. Тільки регулярне тестування може забезпечити контроль над поширенням. Раннє виявлення хворих допомагає швидкому лікуванню оточуючих.

– При своєчасному лікуванні можна обійтися препаратами з найближчої аптеки. Поширення інфекції в легені в більшості випадків блокується антибіотиками, дефіциту антибіотиків немає, але треба дотримуватися рекомендацій лікарів!

– Коронавірусами нерідко хворіють повторно, але другий раз перебіг хвороби більш слабкий.

– Ускладнення стосуються навіть здорових і молодих людей, якщо вони допускають переохолодження і не вживають заходів відразу після появи симптомів. Не треба переходжувати нездужання на ногах.

– Багато випадків масових заражень цілих компаній. Друга запросили на ювілей весілля, після спільного вечора захворіли всі сорок осіб.

– Маски добре захищають – але тільки якщо їх носять всі і регулярно змінюють. У більшості країн світу суворі заходи контролю носіння масок. У Туреччині, якщо поліція фіксує, що люди в машині або автобусі не носять маску або не носять не на носі – штраф 4 тисячі гривень, якщо на наші гроші.

– Ховатися від хвороби вдома – не варіант. Треба давати навантаження на легені, тому що коронавірус вражає легені. Потрібен спорт і прогулянки.

– Я не прихильник зупиняти економіку, тому що на відміну від Європи, наша держава бізнесу ніяк не допомагає. Але потрібні суворі заборони і штрафи на знаходження в транспорті і в громадських будівлях без маски на носі. Це працює в більшості цивілізованих країн. На відкритому свіжому повітрі, якщо поруч немає натовпу, маску носити не варто.

– Якщо ви ще не захворіли, приготуйтеся, імунітет залежить в тому числі від вашого настрою і впевненості в собі.

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