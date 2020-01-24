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24 січня • оновлено в 11:10
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Станіслав Асєєв
Станіслав Асєєв
Журналіст Всі статті автора

Украинцы уже привыкли к войне?

2.8т
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За последнюю неделю переговорил с массой людей, так или иначе связанных с война на Донбассе. Общая мысль такова: войны нет не только в Киеве, но не ощущается она даже в Краматорске. Есть небольшой сегмент общества, который живёт войной, часто — закапсулированный — как, например, ветераны, которые собираются в "Pizza Veterano", "где им никто не скажет, что их туда не посылали" (цитата одного близкого мне человека).

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Украина топчется на месте, давая России время на наступление

А я сегодня увидел такую картину в метро: в вагоне сидела девочка лет шести, над ней стояла мать, а я — рядом. На Осокорках зашёл военный — девочка тут же вскочила и уступила ему место). Тот, естественно, стоит, не садится — мать говорит "присаживайтесь, она уже не сядет". В итоге он сел, взял её на руки — так и поехали дальше.

Возможно — исключение, возможно, в этой семье кто-то служит или, не дай бог, погиб. Но в общем-то у меня пока ощущение, как и у большинства знакомых: понимание происходящего "там" на всех уровнях — почти на нуле.

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Автор
Станіслав Асєєв Станіслав Асєєв
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Донбас
Джерело
Джерело: Facebook Станислава Асеева
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
В СССР cтaтиcтикa oчень мнoгие гoдa cpaвнивaлa пoкaзaли экoнoмичеcкoгo paзвития cтpaны c 1913 гoдoм. Пoхoже, нa Укpaине oчень дoлгo будут cpaвнивaть coциaльнo-экoнoмичеcкие пoкaзaтели c дaнными 2013 гoдa. И будут oчень бoятьcя зaдaть cебе еcтеcтвенный вoпpoc: "А нaдo ли былo зaтевaть Мaйдaн?".
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Журба Валентина
Журба Валентина
Alexander Rabinovich, вы будете смеятся - его никто не затевал. Очень многое в истории происходит вдруг и почти случайно. Только российское государство живет в режиме конспирология forever
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Селезнёв Юрий
Селезнёв Юрий
И меня, харьковчанина, это бесит и возмущает!!! СМИ должны денно и нощно бить в колокола и благодарить наших воинов-героев за мир на остальной части Украины.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Селезнёв Юрий, Вот пoчему бaндеpoвцы не мoгут oтстaть oт тех укpaинцев, ктo не желaет стaнoвиться бaндеpoвцем? Откудa этo желaние oбpaщaть всех в свoю веpу? Пoчему пpoстo не пoстpoить зaбop между теми землями, где пoчитaют Бaндеpу и теми, где геpoями считaют вoинoв Кpaснoй Аpмии? И жить oтдельнo?
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lazar galka
lazar galka
ну и какие выводы? может есть какие нибудь предложения?
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