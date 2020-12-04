Українцям нагадали про юного Героя ДАП, який не дожив годину до перемир'я

Волонтери нагадали українцям історію героїчної загибелі воїна Андрія Терещенка (Рембо), життя якого обірвалося на початку грудня 2014 року в Донецькому аеропорту.

Спогадами про юного захисника поділилися на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Волонтери зазначили, що він лише одну годину не дожив до перемир'я.

""Йому б жити і жити", – подумає кожен, хто побачить це фото, а потім дізнається, що юнак на фото вже шість років як загинув на війні. Це – Андрій Терещенко, на псевдо Рембо. 2 грудня 2014 року він отримав тяжке поранення в голову під час обстрілу в аеропорту Донецька, був доставлений вертольотом до шпиталю, але врятувати його не вдалося", – зазначили автори допису.

Також у ньому поділилися спогадами матері захисника, яка розповіла, як під час перебування сина в АТО спілкувалася з ним здебільшого через SMS. За словами жінки, на її запитання, як справи, юнак завжди відповідав: "Ще живий".

Але 28 листопада 2014 року він перестав виходити на зв'язок. Фатального 2 грудня батько таки додзвонився до сина і в слухавку почув, що йде сильний бій. А за кілька годин Терещенко загинув. Про обставини смерті молодого захисника розповів фельдшер Костянтин Сутулов.

"Ми відразу потрапили на війну. Тільки заїхали – одразу щільні бої. Андрій був на посту "Ромео". Вечір був, як зараз пам’ятаю. 2 грудня 2014 року це трапилося. Я саме крапельницю ставив Паші Кочубею, пораненому нашому, до поста було метрів 30, Рембо принесли хлопці, поклали на стіл. Звичайно, там був потрібен не медик, а Бог", – згадує чоловік.

За його словами, у хлопця було важке поранення в голову. На стіл до фельдшера воїн потрапив уже непритомний, утім, протягом двох годин чоловік намагався зберегти йому життя. Після цього побратими викликали БТР, який евакуював Андрія. Але поранення було не сумісним із життям, і воїн помер лише за годину до оголошення перемир'я.

"Коли вкотре чутимете: "Просто перестать стрелять" – пам'ятайте про Андрія Терещенка, який шість років тому годину не дожив до чергового перемир'я!" – закликали українців волонтери наприкінці допису.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правозахисниця Катерина Галушка присвятила зворушливий допис загиблим на Донбасі Героям, у якому розповіла про їхні мрії, плани та обіцянки, яким не судилося справдитися.