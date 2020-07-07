Українців зворушив кавер на хіт "Океану Ельзи" у виконанні юного бранця "ДНР". Відео

В мережі з'явилося відео виконання хіта "Човен" гурту "Океан Ельзи" юним патріотом із Донецька Богданом Максименком. Його незаконно ув'язнили терористи "ДНР".

Зворушливий кліп оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook та розповіли під ним історію хлопця, долю якого скалічили загарбники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Послухайте! 20-річний Богдан Максименко співає українську пісню у власній квартирі в окупованому Донецьку. А менш ніж за рік після цього запису (у квітні 2020-го) до його домівки увірвуться російські терористи та звинуватять у "екстремістській діяльності". Два місяці родина не знатиме, де перебуває Богдан. Аж поки не з’явиться звістка – хлопця утримують у СІЗО в Макіївці", – йдеться у дописі.

Причиною ув'язнення юнака стала його проукраїнська позиція: Богдан вірив, що в окупованому Донецьку неодмінно знову буде Україна, любив синьо-жовтий прапор і не скорився "русскому міру", який насаджують терористи.

"Є речі, заради яких можна витерпіти все, адже є ми – українці, і є наша велика Батьківщина – вся наша Україна", – казав хлопець.

Волонтери нагадали, що за даними СБУ, станом на квітень 2020 року в ОРДЛО у полоні терористів утримувалися 214 українців. Дехто перебуває у катівнях російських бойовиків роками, а когось кинули до підвалу нещодавно.

"Будь-хто може опинитися у полоні вже завтра. Тому що свавілля РФ та її найманців на окупованому Донбасі триває. І ми не маємо права забувати про українців, які стали бранцями Кремля. Ми маємо боротися за їхнє визволення!" – звернулися вони до небайдужих громадян на мирній території.

Зазначимо, що відео зі співом Богдана Максименка зібрало уже 10 тис. вподобань, понад 400 коментарів та 1,6 тис. розповсюджень.

"Тримайся, хлопче, ми з тобою! Хай Бог дає мудрості пережити це важке випробування", "Дорогий Богданчику, тримайся ,ти великий патріот, хоча ще зовсім юний. Хай тебе Бог оберігає своєю ласкою", "Боже, збережи нашому патріоту життя! Ти найкращий!", "Боже, дай сили Богдану, збережи йому життя! Слава Україні!", "От хто має вступати в найкращий виш без будь-яких умов. Це наше майбутнє. Хай Бог береже тебе, дитино", "Хлопчику, тримайся! Ти молодець!" – захоплюються молодим патріотом із окупованого міста українці.

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