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15 березня • оновлено в 09:45
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Українців закликали скасувати поїздки країною: термінове звернення Шмигаля

8.2т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про нові рішення Кабінету міністрів у зв'язку з карантином через коронавірус і закликав громадян відмовитися від поїздок навіть в інші міста країни.

Відповідне відеозвернення він випустив в суботу, 14 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Уряд ухвалив ряд кроків із виконання рішення РНБО щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні. Ситуація в країні розвивається за помірним сценарієм. Але все залежить від кожного з нас. Спільними узгодженими діями ми здатні мінімізувати вплив цього лиха", – сказав прем'єр.

Шмигаль закликав українців скасувати поїздки країною

Шмигаль закликав українців скасувати поїздки країною

Скріншот із відео

Шмигаль пообіцяв, що органи влади будуть діяти швидко і рішуче.

"Продовжує діяти заборона Кабінету міністрів на масові заходи понад 200 осіб і тритижневий карантин. Починаючи з понеділка 16 березня ми закриємо кордони для іноземців", – розповів він.

В Україні на два тижні зупинять також міжнародні пасажирські перевезення. Шмигаль попросив обмежити поїздки і всередині країни.

"Закликаю громадян, які перебувають за кордоном якнайшвидше повернутися додому. Я також закликаю всіх відмовитися не тільки від закордонних подорожей, але і від поїздок між містами України", – зазначив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль запевнив, що уряд контролює ситуацію щодо хвороби в Україні

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
карантин
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SHYLOVYCH IHOR
SHYLOVYCH IHOR
Отменить поездки.... Правду скажите! Давайте угрохаем ту экономику, что еще работает и будем сидеть "по хатам". Нет слов....3,14 здец
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