Українців з Балі відпускають додому з обсервації, документи вже готові. Ексклюзив

Українців, які прилетіли з Балі до повного закриття кордонів через спалах коронавірусу, збираються відправляти по домівках. Їм уже роздали бланки про згоду залишатися на самоізоляції, а готелю "Козацький" дали відмашку готуватися до виселення тимчасових постояльців.
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Про це OBOZREVATEL повідомило власне джерело, надавши також фотографію бланка. Ще вранці з'явилася інформація про те, що готуються списки тих, кого треба відвезти до Полтави і Харкова. Пізніше цю інформацію підтвердив і міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Всі, у кого негативний результат ПЛР – їдуть додому на самоізоляцію. Людей з позитивним результатом поки немає", – сказав він OBOZREVATEL.
За словами джерела, близько 14:00 працівники готелю почали збирати інформацію про кожного: ПІБ, місто і чи потрібен їм трансфер додому. За деякий час їм почали роздавати бланки про згоду на самоізоляцію. Відповідно до зазначеної там інформації, їм потрібно залишатися в межах своїх квартир протягом 14 днів.
Як розповіло джерело, в чаті повідомили про те, що бланки потрібно заповнювати заднім числом – 30 березня, днем, коли вони прилетіли. При цьому, приземлилися в Україні вони лише 30 березня. Отже, за цими документами вони офіційно з моменту прильоту перебувають на самоізоляції, а не на обсервації, де вони провели неповних 5 днів.
Згода на самоізоляцію
Також один із учасників чату розповів, що за словами працівниці готелю, вони отримали вказівку від міністерства інфраструктури готуватися до виселення і подальшої дезінфекції будівлі. Перед відправкою додому всім учасникам обсервації повинні видати результати ПЛР-тесту, довідку про проходження обсервації та документ про згоду на самоізоляцію.
Як писав OBOZREVATEL :
В аеропорт "Бориспіль" близько 2:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали відправитися на обсервацію.
Частину пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва. Більшість же тих, хто прилетів, відмовилися від примусового карантину.
Як розповіла OBOZREVATEL одна з пасажирок, їм погрожували кримінальною відповідальністю.
Готель "Козацький" опечатали, і туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – з кранів тече іржава вода і можна приносити свою їжу.
Потім пасажирам пішли на поступки: запропонували безкоштовне проживання в "Пущі Конгрес" і можливість виїхати на обсервацію в рідні області.
Увечері, 30 березня, міністр Владислав Криклій знову приїхав до туристів і повідомив, що обсервація може закінчиться вже до 1 квітня.
Також OBOZREVATEL вдалося дізнатися, як проходить обсервація в "Козацькому" : вони порушували правила, пили і мало не збунтувалися ще раз.
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