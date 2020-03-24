Група юних українців, щоб залишитися у Відні (Австрія) на карантин, збрехала батькам, що не змогли вилетіти через українське посольство.

Про цей інцидент в Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Дипломат розповів, що в посольство дзвонили батьки, які обурювалися, чому їх дітей не пустили на літак.

"Почали розбиратися. З'ясувалося, що група молодих – ну дуже молодих – людей вирішила провести карантин у Відні, без пильного ока батьків. А щоб в очах батьків мати вагому причину, вирішила придумати історію. Звалили все на посольство. Мовляв, і в аеропорт нас не пустили, і квитки комусь не тому продали", – розповів Щерба.

Після дипломати стали з'ясовувати ситуацію і зв'язалися як з дітьми, так і батьками.

"У батьків була німа сцена, за Гоголем. Одну дівчину доставили додому, інші "фігуранти" все ще сидять у Відні. Хочу звернутися до них: завтра (25 березня) рейс на літак! О 14:00! В аеропорт всіх пускають! Квитки продаються онлайн! Поспішайте! Консул, якого ви обмовили, надасть вам всю необхідну допомогу!" – підкреслив Щерба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що за кордоном перебуває 35 479 українців, яких потрібно евакуювати через епідемію коронавірусу в світі.

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