Туристи з України, які через карантин у зв'язку з коронавірусом застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до президента Володимира Зеленського, зажадавши, щоб той відправив для їхньої евакуації президентський літак.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне відео, де молоді люди у вишиванках на фоні острівного пейзажу звертаються до глави держави, з'явилося в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Звертаюся до президента Володимиру Зеленському. Ми вимагаємо евакуації, ми вимагаємо відправити за на нами президентський борт!" – каже хлопець на відео.

Українці застрягли в Домінікані і зажадали від Зеленського надіслати президентський літак

За його словами, в Домінікані виявилося багато туристів із України – 129 осіб, проте вони досі не знають, як їм повернутися додому. Зокрема, там застрягли сім'ї, які прилетіли з дітьми, евакуації чекають приблизно 20 неповнолітніх.

Водночас молоді люди підкреслили, що Зеленський відправив свій особистий президентський літак за українцями до Відня, який розташований не так далеко від аеропорту Львова.

Українці записали відео до Зеленського із Домінікани

Туристи постійно консультуються з посольством і консулами, проте там, зазначають вони, не володіють достатньою інформацією для того, щоб евакуювати всіх українців.

"У нас є одна геніальна ідея: якщо ви не можете знайти рейс або чартерний літак, який зможе нас забрати, – відправите за нами свій президентський борт! На початку своєї каденції ви обіцяли, що все державне майно, яке є в України, стане доступним для громадськості. Виконайте цю обіцянку! Дайте нам адекватну суму для польоту, і ми готові летіти додому!" – підсумував українець із Домінікани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Домінікані застрягли майже 200 українців, які через припинення авіасполучення не можуть потрапити додому.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!