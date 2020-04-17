Через пандемію коронавірусу в Іраку застрягли українці. Наші співгромадяни звернулися до президента України Володимира Зеленського, щоб він допоміг їм повернутися додому.

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Однією з таких полонянок виявилася член збірної України з веслування на човнах Христина Білик, яка записала відеозвернення, передають "Факти".

"Тут (в Іраку) карантин ввели раніше, ніж в Україні. І коли українців закликали якомога швидше повернутися додому, з Багдада вже нічого не літало. Ми відразу ж звернулися в посольство. Там нам сказали, що українських громадян, які залишилися в Іраку досить багато, і для нас постараються організувати спецрейс. Але попередили, що на це може піти кілька тижнів або навіть місяців. З тих пір ми весь час на зв'язку з посольством, чекаємо. Наскільки я знаю, українців, які хочуть полетіти додому, в Іраку зараз 41 осіб", – розповіла вона.

Христина Білик Скріншот

З її слів, 17 квітня з Іраку до України летить порожній літак і вони хотіли б придбати на рейс квитки, але вони не продаються. Тому вони звернулися до української влади допомогти їм повернутися додому. По прильоту українці готові провести час в обсервації.

"Звичайно. Ми з чоловіком це обговорювали, і, якщо потрібно буде, заплатимо за готель, в який нас відправлять. Я прекрасно розумію, що навіть під час перельоту можу заразитися і не хочу, щоб хтось із-за мене постраждав... Обсервація – це не проблема, самоізоляція тим більше. До самоізоляції ми вже і тут встигли звикнути. Я більше місяця не виходжу з дому. і у Я не маю бажання цього робити в розпал епідемії", – додала Билік.

Спортсменка підкреслила, що поки відповіді ні від Офісу президента, ні МЗС України вони не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кордоні України та Угорщини спостерігався аншлаг з угорської сторони з-за масового повернення українців додому з Європи на Великдень.

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