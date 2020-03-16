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16 березня • оновлено в 17:58
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Українці розповіли про жахи карантину в Єгипті

20.4т
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Українці, яких закрили на карантин в готелях Єгипту, скаржилися на погане обслуговування і харчування.

Свої обурення туристи висловлювали в соцмережах. Так, користувач Alenka в Instagram розповіла, що їду людям кладуть під двері номера, але через брак продуктів їх крадуть.

"Їжу кладуть під двері. Їжі на всіх не вистачає вже і люди стали красти їжу один у одного. Воду так само дають дуже рідко. Ніякої інформації так само не надають. Люди сидять цілий день в своїх номерах. Готель охороняють озброєні люди, і якщо ти наближаєшся до виходу з готелю, попереджають про стрілянину", – написала вона.

"Пити не дають, продукти крадуть": українці розповіли про жахи карантину в Єгипті

Скріншот

Дівчина зазначила, їжу приносять без без приладів, а сама їжі вже холодна. Також за її словами, люди самі шукають пляшки з водою.

При цьому їй в коментарі відповіли, що ситуація в готелі не така жахлива, як вона повідомила.

"Їду дійсно залишають деяким під дверима. Так як спочатку була інформація, що кого не буде в номері коли будуть розносити їжу, той відповідно не отримає її. Але люди сидять на морі, гуляють, хоча знають, що повинні розносити їжу з 13-14 . Ось тим, кого не було в номері і залишили під дверима .. Хто вам винен що ви десь гуляєте (коли взагалі все рекомендують залишатися в номері). Ми прокидаємося, снідаємо, йдемо на море, потім на обід, і завжди застаємо розносять", – повідомив Валерій Гайсин.

"Пити не дають, продукти крадуть": українці розповіли про жахи карантину в Єгипті

Скріншот

Також Тетяна Гайсина в своєму профілі в Instagram додала, що їжу, крім алкоголю, в номер носять, також випускають на територію готелю і пляжу.

Чим годують в 5 * готелі #reefoasisbeachresort, коли люди заплатили за все включено !!!!! Їду кладуть під двері, їжі на всіх не вистачає вже і люди стали красти їжу один у одного. Воду так само дають дуже рідко, ніякої інформації так само не надають, люди сидять цілий день в своїх номерах. Готель охороняють озброєні люди і якщо ти наближаєшся до виходу з готелю, попереджають про стрілянину !!!!! Робіть репости відео, так як Єгипет інформацію про короновірус приховує, і люди так само приїжджають відпочивати !!!! # короновірус # reefoasisbeachresort # шармальшейх # короновірусвегіпте # короновірусвшармальшейхе # нетеди # нетводи # отдихіспорчен # інтерсіті

Допіс, Поширення Alenka (@_alenalar_)

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Єгипет
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Журба Валентина
Журба Валентина
ну тут уже кормят - и слава Богу! Хотя могли бы и воду давать. Этих и забрать нельзя- пока карантин как-то досидят
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Журба Валентина, МИД не страховщик туроператоров. У них страховки, в Египте партнёры или как там организовано и плюс там далеко не бедные люди - пусть с туроператором, страховщиками и своим бабло наймут чартер и прилетят домой.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Эта с"ка все налоги в Украине заплатила?
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