"Собаку вже продали": українці рознесли ідею Гончарука продавати наркотики

У мережі активно обговорювали заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який повідомив, що в Україні купити житло можливо лише "торгуючи наркотиками або зброєю".

Так, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончарук розкритикував слова голови Кабінету міністрів.

"Гончарук заявив, що виплачувати іпотеку можна, тільки якщо продавати наркотики або зброю. Очевидно, щоб стверджувати подібне на посаді прем'єр-міністра, потрібно наркотики купувати", – написав політик у Facebook.

Олексій Гончарук

Український політолог Тарас Березовець у соцмережі прокоментував слова Гончарука: "Пане прем'єр, сподіваюся, це не прямий заклик діяти був і не новий стартап. Сподіваюся".

Народний депутат 8-го скликання Андрій Лозовий у Facebook, коментуючи пропозицію прем'єра, написав, що "собаку вже продали".

Медіаексперт Максим Безека в мережі зазначив, що Гончарука ніхто "за язик не тягнув": "Даєш молодіжну програму!"

Також українці в мережі обговорювали "інновації" від прем'єра.

"Дуже цікаво про торгівлю наркотиками. А в продовження, може Гончарук розповісти, скільки працівників зеленого Кабміну вже "покращили" умови проживання та яким чином?", "Інноватори, диджейталізатори", "Уряд "професіоналів", "Це заклик до дії або констатація факту?", "Не тільки депутати ідіоти, але ще і прем'єр-міністр України, який забув, що він не просто представник влади, а один з керівників країни", "І обов'язково пробивати чеки в продажу через касовий апарат", "Або красти в держави за схемами однодумців-шахраїв", "А якщо ще наркотики продавати власнику собачого притулку, то можна все життя не платити за комуналку", – обурювалися в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгена Брагаря, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

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