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3 травня • оновлено в 23:19
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Відомий волонтер пригадала невиконані обіцянки Зеленського

10.1т
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Український волонтер і блогер Наталія Юсупова пригадала президентові України Володимиру Зеленському та його виборцям деякі його передвиборні обіцянки, які він до сих пір не виконав.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що зарплата у людей залишилася незмінною, а вчителям її навіть часто затримують, що не посаджений жоден корупціонер, в додачу до цього війна на Донбасі не закінчена.

"Хто там заважає вашому мікропрезиденту виконувати свої обіцянки? Знову порохоботи? Та ні, хлопці, їм заважає повна відсутність совісті, вас просто обдурили, ми вам говорили, а ви нас обзивали. Ось результат. Здобулі, вітання! Зарплата у людей як була так і є, а вчителям часто затримують, жоден корупціонер не посаджений. Війна не закінчена, кожен день поранені. Найгірше попереду", – уточнила вона.

Вона також висловила нерозуміння, чому українці протестують проти карантину, якщо половина з них в минулому році проголосували за Зеленського та його команду.

Протести проти карантину в Києві

Протести проти карантину в Києві

Країна

"Більшість з тих, хто сьогодні голосно обурюється діями влади щодо карантину, голосували за Зе-команду і ресторанний бізнес в тому числі. Розумію, що люди залишилися без роботи в той час, коли деякі, хто як і всі мали би закритися, працюють. Я не зловтішаюся, адже теж живу в цій країні. Проте кожен з вас на собі відчуває, що таке образа, нерозуміння і несправедливість. Їжте відосикі замість заробітку", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку колишнього українського дипломата Дмитра Чекалкіна, президент України Володимир Зеленський "нефартовий" і в якійсь мірі приносить нещастя.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Наталя Юсупова
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні Выборы Президента
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Перепил Недо
Перепил Недо
Разве здоровый человек мог поверить шуту. Лучше бы он вернулся к пианино.
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Pollak John
Pollak John
Петя делал то же самое , только Юсупова почему-то об этом скромно умалчивает ))
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Pollak John, т.е., по Вашему, Зе всё делает, как Пе, но он лучше, потому, что умеет играть на рояле?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а где плюшки обещанные майданом и евроассоциацией?или ситуация с Крымом и Донбассом и была реальной целью,трехмесячного евроджампинга?
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