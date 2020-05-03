Український волонтер і блогер Наталія Юсупова пригадала президентові України Володимиру Зеленському та його виборцям деякі його передвиборні обіцянки, які він до сих пір не виконав.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що зарплата у людей залишилася незмінною, а вчителям її навіть часто затримують, що не посаджений жоден корупціонер, в додачу до цього війна на Донбасі не закінчена.

"Хто там заважає вашому мікропрезиденту виконувати свої обіцянки? Знову порохоботи? Та ні, хлопці, їм заважає повна відсутність совісті, вас просто обдурили, ми вам говорили, а ви нас обзивали. Ось результат. Здобулі, вітання! Зарплата у людей як була так і є, а вчителям часто затримують, жоден корупціонер не посаджений. Війна не закінчена, кожен день поранені. Найгірше попереду", – уточнила вона.

Вона також висловила нерозуміння, чому українці протестують проти карантину, якщо половина з них в минулому році проголосували за Зеленського та його команду.

Протести проти карантину в Києві Країна

"Більшість з тих, хто сьогодні голосно обурюється діями влади щодо карантину, голосували за Зе-команду і ресторанний бізнес в тому числі. Розумію, що люди залишилися без роботи в той час, коли деякі, хто як і всі мали би закритися, працюють. Я не зловтішаюся, адже теж живу в цій країні. Проте кожен з вас на собі відчуває, що таке образа, нерозуміння і несправедливість. Їжте відосикі замість заробітку", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку колишнього українського дипломата Дмитра Чекалкіна, президент України Володимир Зеленський "нефартовий" і в якійсь мірі приносить нещастя.

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