ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Українці просять Зеленського заслати Медведчука в КНДР: у мережі ажіотаж

2.6тЧитати матеріал російською

На сайті президента України з'явилася петиція з проханням призначити главу політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука послом у КНДР (Північну Корею).

Відповідна петиція була зареєстрована у четвер, 30 травня. За добу вона набрала понад 1,5 тисячі підписів із 25 необхідних.

Автор Андрій Кузьменко пояснив вибір кандидатури Медведчука "великим управлінським досвідом у переговорах із "наддержавами", особливо в газових питаннях".

Новини
Говорити з Путіним? Медведчук висунув Зеленському вимогу щодо Донбасу
Українці просять Зеленського заслати Медведчука в КНДР: у мережі ажіотаж

У мережі бурхливо відреагували на таку ініціативу, українці жартують, що він і в КНДР буде продовжувати переговори з РФ щодо Донбасу, тому пропонують відправити його в Антарктиду.

"КНДР - Красива Безпечна Дружня Росія", "Підтримую", "Гідне місце" – пишуть коментатори.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

newsone.ua

Українці просять Зеленського заслати Медведчука в КНДР: у мережі ажіотаж
Українці просять Зеленського заслати Медведчука в КНДР: у мережі ажіотаж
Українці просять Зеленського заслати Медведчука в КНДР: у мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського відмовилися від Медведчука і "приписали" його Росії. Однак сам він заявив, що все одно має намір продовжувати вести діалог із Росією щодо двох ключових питань.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Віктор МедведчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
8
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
тимошенко юлию тоже в Гондурас уполномоченным послом.и очень крутой тролинг был когда предлагали запретить пролет спутников России над территорией украины. и дожди которые приходят с рф обложить пошлиной.пусть крепосные поразвлекутся.поиграют в демократию. свои е майлы оставят ip адреса
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугутское "почуття гумору" = вещь в себе. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки