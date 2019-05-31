Українці просять Зеленського заслати Медведчука в КНДР: у мережі ажіотаж

На сайті президента України з'явилася петиція з проханням призначити главу політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука послом у КНДР (Північну Корею).
Відповідна петиція була зареєстрована у четвер, 30 травня. За добу вона набрала понад 1,5 тисячі підписів із 25 необхідних.
Автор Андрій Кузьменко пояснив вибір кандидатури Медведчука "великим управлінським досвідом у переговорах із "наддержавами", особливо в газових питаннях".
У мережі бурхливо відреагували на таку ініціативу, українці жартують, що він і в КНДР буде продовжувати переговори з РФ щодо Донбасу, тому пропонують відправити його в Антарктиду.
"КНДР - Красива Безпечна Дружня Росія", "Підтримую", "Гідне місце" – пишуть коментатори.
Віктор Медведчук
newsone.ua
В Україні з'явилася петиція з проханням призначити Віктора Медведчука послом України в КНДР. pic.twitter.com/GFstzIOWev- Олександр Яневський (@yanevskyy) 31 травня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського відмовилися від Медведчука і "приписали" його Росії. Однак сам він заявив, що все одно має намір продовжувати вести діалог із Росією щодо двох ключових питань.
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