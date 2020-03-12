Українці можуть піти у відпустку через карантин з 12 березня: кому дозволять

Під час карантину в Україні через пандемію коронавірусу, який введений з 12 березня по 3 квітня, українці можуть взяти відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною.

Як говориться в пункті 3-1 частини 1 статті 25 Закону № 504 "Про відпустки", відпустка без збереження заробітної плати надається на період оголошення карантину на відповідній території.

Згідно із законом, відпустку без збереження зарплати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку матері або іншій особі, яка вчиняє догляд за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину.

Українці можуть піти у відпустку через карантин fakty.ua

Право на відпустку на період оголошення карантину мають:

матір;

батько;

бабуся;

дідусь;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

особа, яка усиновила дитину;

особа, яка взяла під опіку дитину;

один з прийомних батьків;

один з батьків-вихователів.

Період, на який оголошений карантин, повинен бути підтверджений документально, тому важливо взяти довідки з навчальних закладів (про карантин) або копії наказів про призупинення навчального процесу.

Крім того, для того, щоб взяти відпустку на час карантину в Україні, до заяви потрібно додати копію свідоцтва про народження дитини і документ, який посвідчує відповідний статус працівника (заява працівника про надання відпустки без збереження заробітної плати на період оголошення карантину).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

11 березня по всій Україні був оголошений карантин на термін до 3 квітня.

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