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12 березня • оновлено в 11:31
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Українці можуть піти у відпустку через карантин з 12 березня: кому дозволять

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Під час карантину в Україні через пандемію коронавірусу, який введений з 12 березня по 3 квітня, українці можуть взяти відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною.

Як говориться в пункті 3-1 частини 1 статті 25 Закону № 504 "Про відпустки", відпустка без збереження заробітної плати надається на період оголошення карантину на відповідній території.

Згідно із законом, відпустку без збереження зарплати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку матері або іншій особі, яка вчиняє догляд за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину.

Українці можуть піти у відпустку через карантин

Українці можуть піти у відпустку через карантин

fakty.ua

Право на відпустку на період оголошення карантину мають:

  • матір;

  • батько;

  • бабуся;

  • дідусь;

  • інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

  • особа, яка усиновила дитину;

  • особа, яка взяла під опіку дитину;

  • один з прийомних батьків;

  • один з батьків-вихователів.

Період, на який оголошений карантин, повинен бути підтверджений документально, тому важливо взяти довідки з навчальних закладів (про карантин) або копії наказів про призупинення навчального процесу.

Крім того, для того, щоб взяти відпустку на час карантину в Україні, до заяви потрібно додати копію свідоцтва про народження дитини і документ, який посвідчує відповідний статус працівника (заява працівника про надання відпустки без збереження заробітної плати на період оголошення карантину).

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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