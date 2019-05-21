"Українці – мазохісти": Соколова оцінила шанси третього Майдану

Якщо нова влада не влаштує українців і піде на необачні кроки, є високий ризик виникнення нового Майдану.

Однак цього разу люди мають шанс винести уроки зі свого минулого і, нарешті, навчитися обирати оптимального лідера країни. Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі радіо НВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я навіть зараз аналізую, що все відбулося правильно. Тому що якщо зараз відбудуться зміни, які наштовхнуть людей на думку про те, що вони помилилися, люди будуть більш агресивними. Мені б дуже цього хотілося, щоб люди прокинулися і пригадали, що цінності, за які стояли на Майдані, за які вмирали Небесна Сотня, зараз помирають хлопці, вони вами не повинні бути забуті. Люди повинні контролювати дії президента щодня. Реагуйте на все, що відбувається, не мовчіть", – сказала вона.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

Разом з тим, Соколова зазначила, що дуже часто українці не можуть направити перемогу демократії в правильне русло і грамотно нею скористатися.

"Українці ж мазохісти ментальні. Ми любимо когось революцією прибрати, відстоюючи свої цінності, але потім не знаємо, що з цією перемогою робити. Це нація мазохістів, які просто по колу ходять. Але я вірю, що мазохізм має межі. Тому я сподіваюся, що ми вже втретє точно зрозуміємо, хто нам потрібен", – підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила, що терористична "ЛНР" не виключає, що на її території трапиться власний Майдан. Саме тому в розпал травневих свят силовики окупантів влаштували там показушні навчання з розгону демонстрацій.

Журналістка впевнена, що навіть такі запобіжні заходи не врятують загарбників від народного бунту, якщо люди його вирішать здійснити. Адже українців в цьому не міг зупинити ще ніхто.

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