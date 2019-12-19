Українці масово розчарувались у роботі Ради та Кабміну – дані опитування

Більш ніж третина українців негативно оцінює діяльність голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і глави Кабінету міністрів Олексія Гончарука.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 року.

У той час як рейтинг президента України Володимира Зеленського за підсумками нормандської зустрічі виріс із 53 до 62%, рівень невдоволення Разумковим і Гончаруком склав 36% і 35% відповідно.

Що стосується загалом парламенту, то ситуація така: 29% респондентів позитивно оцінили його роботу, 51% – негативно, 21% – не змогли оцінити.

В Україні зменшився рівень довіри до Кабміну і Ради

Діяльністю Кабінету міністрів натомість задоволені лише 29% опитаних, 45% – не задоволені, чверть не відповіли на це запитання.

Лише 10% респондентів вважають, що невдач у роботі парламенту та Кабміну було менше, аніж успіхів. Близько 40% сказали, що успіхів та невдач було порівну.

Нагадаємо, 19 грудня голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука терміново піти у відставку. За його словами, останньою краплею стало оголошення Гончаруком внутрішнього дефолту – заборони частини бюджетних витрат до кінця року.

На переконання Бродського, фактичний внутрішній дефолт виявився прямим результатом чотиримісячної політики Гончарука: за цей період недоїмка держбюджету досягла рекордних показників, що є наслідком політики "нічого не змінювати".

Також він звернувся до депутатів з вимогою відволіктися від дерибану землі і звернути увагу на ситуацію в економіці.

Як писав OBOZREVATEL, за останні два тижні рівень задоволеності українців роботою президента України Володимира Зеленського зріс на 9%, а невдоволення – зменшився на 8%.

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