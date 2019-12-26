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26 грудня • оновлено в 23:09
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"Українці для нас – нуль!" Фанатка Путіна, яка цілувала потяг у Криму, вибухнула образами на КремльТВ

8.4т
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Фанатка "русского міра" з Криму, яка на камери розцілувала перший потяг із Росії, що прибув на півострів, пояснила свою поведінку.

Неадекватну тираду вона видала в ефірі КремльТВ, з'явившись у режимі відеозв'язку (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хочу сказати вам справжню правду. Чому я почала цілувати цей потяг? Це не тільки моє бажання. Це крик душі всіх нас, севастопольців. По-перше, я приношу низький уклін всім будівельникам. Поцілунки були послані робочим, золотим умам російським, які створили цього гіганта", – сказала Олександра Михайлівна.

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Фанатка Путіна з Криму вибухнула образами

Фанатка Путіна з Криму вибухнула образами

Пособниця пропагандистів також звернулася до українців, назвавши їх "сусідами". "Щоб ви в нашу адресу більше нічого не говорили. Рвіть собі нерви. Ми на вас не реагуємо. Гигочемо собі. Дивимося на вас і все. Ви для наснуль. І ми щасливі, що пішли від вас, запам'ятайте", – вибухнула пенсіонерка.

Жінка також видала, що цілувала поїзд, щоб показати кримську любов "обожнюваній" Росії. "Цю залізобетонну пуповину ніхто ніколи в світі не розрубає. Ми не дамо більше нами маніпулювати. Ми з Росією. Миросіяни. Це російська земля", – додала вона.

Вона розцілувала поїзд Путіна у Криму

Вона розцілувала поїзд Путіна у Криму

Жінка також подякувала Росії за пенсії. "Я не працюю, а насолоджуюся життям. У мене коріння російське, з Україною нічого не пов'язує. Ось виберу час і приїду в Москву", – пообіцяла пенсіонерка.

"Українці для нас – нуль!" Фанатка Путіна, яка цілувала потяг у Криму, вибухнула образами на КремльТВ

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух потягів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Крим пропаганда
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Бойко Владимир
Бойко Владимир
Зима, похолодание, пора уж мост начинать целовать.
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Селезнёв Дмитрий
Селезнёв Дмитрий
Путинизм головного мозга - это даже не диагноз. Это - ПРИГОВОР! Даградация личности уже давно прошла свой апогей, путинизм - конечная станция перехода от человека к зомби...
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
какелы, а шо не так со стеклянным мостиком и мостом Потона? В блювотно-халубой цвет щё не разрисовали? Ведь прочнее станут, уставать перестанут. Перемога, опять же! стерненка, караська жека, лёлик хончаренка, гейка мирославка, вы хде? Прыг-скок, прыг-скок! Туалетик новый зробыли?
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