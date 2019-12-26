"Українці для нас – нуль!" Фанатка Путіна, яка цілувала потяг у Криму, вибухнула образами на КремльТВ

Фанатка "русского міра" з Криму, яка на камери розцілувала перший потяг із Росії, що прибув на півострів, пояснила свою поведінку.

Неадекватну тираду вона видала в ефірі КремльТВ, з'явившись у режимі відеозв'язку (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хочу сказати вам справжню правду. Чому я почала цілувати цей потяг? Це не тільки моє бажання. Це крик душі всіх нас, севастопольців. По-перше, я приношу низький уклін всім будівельникам. Поцілунки були послані робочим, золотим умам російським, які створили цього гіганта", – сказала Олександра Михайлівна.

Фанатка Путіна з Криму вибухнула образами

Пособниця пропагандистів також звернулася до українців, назвавши їх "сусідами". "Щоб ви в нашу адресу більше нічого не говорили. Рвіть собі нерви. Ми на вас не реагуємо. Гигочемо собі. Дивимося на вас і все. Ви для нас – нуль. І ми щасливі, що пішли від вас, запам'ятайте", – вибухнула пенсіонерка.

Жінка також видала, що цілувала поїзд, щоб показати кримську любов "обожнюваній" Росії. "Цю залізобетонну пуповину ніхто ніколи в світі не розрубає. Ми не дамо більше нами маніпулювати. Ми з Росією. Ми – росіяни. Це російська земля", – додала вона.

Вона розцілувала поїзд Путіна у Криму

Жінка також подякувала Росії за пенсії. "Я не працюю, а насолоджуюся життям. У мене коріння російське, з Україною нічого не пов'язує. Ось виберу час і приїду в Москву", – пообіцяла пенсіонерка.

Скріншот з відео

Ще не забули бабулю, яка вчора цілувала вагон? Телеканал "Росія 1" відшукав її і попросив описати свій вчинок. Потужна мова вийшла pic.twitter.com/L6vEdQLoJO - Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух потягів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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