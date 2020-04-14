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15 квітня • оновлено в 00:37
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Українці бурхливо відреагували на заяву про скасування маршруток

2.2т
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Заява міністра інфраструктури Владислава Криклія про відмову в Україні маршруток викликала шквал обговорень у соціальних мережах серед українців.

Нагадаємо, що раніше чиновник повідомив, що перший етап скасування маршруток проведуть у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Сумах, Чернігові, Києві, Львові, Тернополі та Луцьку.

Новину, яка опублікована в групі OBOZREVATEL на Facebook, обговорювали кілька десятків користувачів. У коментарях писали, що скасування маршруток потрібно проводити тільки в разі заміни на новий транспорт. А величезні черги на громадський транспорт перетворять Україну на СРСР.

Маршрутки в Україні

Маршрутки в Україні

"Спочатку потрібно забезпечити новим транспортним потоком, а вже потім від якогось транспорту позбавлятися", "Міністр сказав? Програму розробив? Тоді дупа – готуємося ходити пішки і набиватися в автобуси як оселедець у бочки. Проходили – знаємо", "У Дніпрі вже почали. Тепер чекають автобус по годині, і то потім у нього не влізеш. Здрастуй, СРСР", "Будемо "штурмувати" забиті автобуси? Спасибі, не треба", – обурювалися в мережі.

При цьому в коментарях відзначали, що влада ухвалює поспішне рішення, не подумавши про народ.

Українці бурхливо відреагували на заяву про скасування маршруток

Скріншот

Українці бурхливо відреагували на заяву про скасування маршруток

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Владислав Криклій назвав орієнтовні терміни відновлення роботи громадського транспорту в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
маршрутка соцмережі
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ssлюк.и стремились вернуться к корням. Настало время доставать из дидовских схpoнов волов и телеги.
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3
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шо,как в эуропе.там маршруток нет и билетик около 2 евро,так хоть порошенковских драндулетов не будет.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Автосалоны вроде работают.. купи машину и катайся в чем трабл
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Суспільство

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