Український прикордонник образив ЗСУ: його особу встановили

Український прикордонник Ігор Шарун опублікував у соціальній мережі ТікТок відео, на якому порівняв воїнів Збройних сил України зі свинями.

Публікація з образами набрала 119 тисяч переглядів, близько п'яти тисяч лайків і 570 репостів від громадян Росії, які продовжили його масово поширювати. Про інцидент розповів офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан у себе в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За його інформацією, автор ролика є військовослужбовцем Державної прикордонної служби у Волинській області. Після прохання офіцера в коментарях видалити відео прикордонник грубо відмовив йому.

"Після заскринення всіх матеріалів і встановлення особистих даних я написав інший коментар під відео. Оприлюднивши його особисті дані (день народження і домашню адресу), які є у вільному доступі, і що це його сторінка, а також попередження, що цей факт буде оприлюднено. Після цього майже відразу він видалив відео, змінив налаштування на своїй сторінці на "зачинена", а вже через кілька хвилин повністю видалив цей аккаунт", – розповів Штефан.

Офіцер ЗСУ зазначив, що не опублікував побачене відео через етичні норми та придатність його поширення російськими пропагандистами.

Штефан підкреслив, що вважає неприпустимою поведінку військовослужбовця, і попросив призначити службове розслідування за цим фактом. Самого Шаруна він закликав записати звернення з вибаченнями перед воїнами ЗСУ за свідоме поширення дискредитаційних матеріалів щодо українського війська та підігріву російської пропаганди на сьомому році війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одеській області з інсультом госпіталізували військовослужбовця-строковика військової частини А3880, розташованої в селищі Чорноморське. Боєць і його товариші по службі розповіли, що це сталося через "виховні роботи", які їм влаштувало командування.