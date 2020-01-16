Український магазин втрапив у антисемітський скандал

Інтернетмагазин одягу Nu Sho?, який знаходиться уТернополі, став фігурантом гучного антисемітського скандалу.

Як повідомляє Jewish News, 15 січня він опублікував на своїх сторінках в Instagram і Facebook рекламу світшоту з образливим написом "Холі шит ти шо ж*д" ("Л*йно, ти що, ж*д?". – Ред.). Це викликало обурення у Об'єднаної єврейської громади України, яка одразу ж висловила свої претензії магазину і пригрозила судом, якщо контент не буде видалений і не прозвучать вибачення.

Скандальний світшот Jewish News

"Заявляємо про неприпустимість використання слова "ж*д" у рекламних публікаціях, оскільки в сучасній Україні слово "ж*д" має винятково негативну конотацію і вживається антисемітами для приниження єврейського народу, а в колах ненависників євреїв "ж*дами" називають жадібних людей, підкріплюючи помилкові стереотипи про єврейський народ. Таким чином подібна реклама є антисемітизмом, оскільки згідно з визначенням IHRA (Міжнародного Альянсу в пам'ять про Голокост), висловлюючи негативне сприйняття єврейського народу виражає ненависть по відношенню до нього, а згідно з визначенням Європейського форуму з антисемітизму відбувається висловлювання брехливих, нелюдських, брудних або стереотипних звинувачень", – йдеться в заяві.

У підсумку магазин все ж виконав вимоги Об'єднаної єврейської громади України і станом на 23:30 15 січня видалив скандальні пости та висловив вибачення.

Вибачення магазину Jewish News

"Ми не ведемо політику образи населення або пригнічення національних меншин. Ми не є антисемітами і ніколи ними не були. Приносимо ще раз вибачення перед людьми, яких це зачепило", – написали представники магазину в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 січня в мережі з'явилася інформація про те, що в Умані натовп невідомих напав і побив євреїв. Подія трапилася біля могили рабина Нахмана після незначної суперечки між євреєм і одним з місцевих українців.

Однак одна зі свідків події розповіла, що бійка насправді почалася після того, як був побитий українець, охоронець могили рабина. Після цього деякі з місцевих жителів зібралися, щоб знайти винних у побитті.

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