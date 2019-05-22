"Український брекзіт": В'ятрович попередив, чим загрожує референдум про війну з Росією

Намір президента України Володимира Зеленського провести референдум про питання формату переговорів з Росією з приводу війни загрожує зникненням держави.

Такий сценарій стане певною подобою брекзіта у Великобританії, який зробив країну заручником геополітичного глухого кута. Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Референдум про переговори з Росією – це український брекзіт. Тільки перед Україною постане загроза виходу не з міжнародного співтовариства, а власної сутності", – застеріг він українців.

Володимир В'ятрович Facebook Володимира В'ятровича

Як повідомляв OBOZREVATEL, про плани Зеленського провести референдум про війну на Донбасі розповів глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

Нагадаємо, раніше Зеленський пропонував провести референдум перед вирішенням питання про вступ України в НАТО і Європейський союз.

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