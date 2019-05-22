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"Український брекзіт": В'ятрович попередив, чим загрожує референдум про війну з Росією

5.6тЧитати матеріал російською

Намір президента України Володимира Зеленського провести референдум про питання формату переговорів з Росією з приводу війни загрожує зникненням держави.

Такий сценарій стане певною подобою брекзіта у Великобританії, який зробив країну заручником геополітичного глухого кута. Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Референдум про переговори з Росією – це український брекзіт. Тільки перед Україною постане загроза виходу не з міжнародного співтовариства, а власної сутності", – застеріг він українців.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

Facebook Володимира В'ятровича

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Референдум по Росії: соціолог вказав на загрозу

Як повідомляв OBOZREVATEL, про плани Зеленського провести референдум про війну на Донбасі розповів глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

Нагадаємо, раніше Зеленський пропонував провести референдум перед вирішенням питання про вступ України в НАТО і Європейський союз.

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Особи
Володимир В'ятровичВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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nic nic_
nic nic_
Я уже ничему не удивляюсь.Не торопитесь тролли.Не брызгайте слюной.Не спугните свою синюю птицу:сам народ выбьет из под себя скамейку.Ведь как это мудро: поставить условную прачку управлять атомным реактором.Людей,пострадавших в Голодомор жалко.Его пример нас не учит.Нас и пример донбасса не учит.Что же, может быть потом и нас будут жалеть или не верить.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Если воля народа грозит распадом государству, то что выше: воля народа или государственный аппарат?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А что, англичане не имели права на референдум по брекзиту? А украинцы не имеют права на референдум для определения вектора внешнего развития? Из-за того что он ссыт остаться у разбитого корыта украинцы не должны терпеть издержки майданной власти.
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