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8 квітня • оновлено в 22:07
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Українських туристів "визволили" з Непалу

3.3т
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Українські туристи, які застрягли в Непалі через жорсткі карантинні заходи у зв'язку з коронавірусом, вилітають на Батьківщину.

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Про це на своїй сторінці у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. Він подякував за допомогу у вирішенні проблеми німецьким дипломатам.

"Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую диппредставництвам Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві та за кордоном за чергове професійно виконане завдання", – написав він.

Українці з Непалу повертаються додому

Українці з Непалу повертаються додому

Twitter Єгора Божка

Українці в Непалі

Українці в Непалі

Twitter Єгора Божка

Деталі евакуації українців з Непалу також розповіли на офіційній сторінці МЗС у Facebook. Так, станом на ранок 8 квітня 18 громадян уже вилетіли спеціальним авіарейсом за маршрутом Катманду – Доха – Мюнхен. Далі українці повернуться в Україну через Мінськ. У міністерстві наголосили, що спецрейс організував уряд Німеччини.

Евакуація українців із Непалу

Евакуація українців із Непалу

Facebook МЗС України

Евакуація українців із Непалу

Евакуація українців із Непалу

Facebook МЗС України

Евакуація українців із Непалу

Евакуація українців із Непалу

Facebook МЗС України

"Можливість відправити з ним якомога більше громадян України – результат великих зусиль дипломатів як в Києві, так і за кордоном. Все почалося з особистої розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Гайко Маасом. Далі – постійна координація між МЗС України, посольствами України у ФРН, Індії, Генеральним консульством України в Мюнхені та нашими громадянами, які планували повернутися цим рейсом", – зазначається у повідомленні.

Наразі в Непалі залишається ще щонайменше 21 громадянин України. Однак посольство України в Індії продовжує надавати їм допомогу в рамках програми "Захист".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 квітня стало відомо, що 35 українських альпіністів два тижні не могли вилетіти з Непалу й потрапити додому. Мандрівники були готові за свій кошт вилетіти з Катманду, а також пройти обсервацію.

  • Українці вилетіли з Києва 6 березня і попрямували до Евересту, щоб піднятися на гору. На момент вильоту ніхто не знав, що через COVID-19 буде закрито повітряний простір, а повернутися додому виявиться так складно.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Єгор Божок
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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