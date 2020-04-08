Українські туристи, які застрягли в Непалі через жорсткі карантинні заходи у зв'язку з коронавірусом, вилітають на Батьківщину.
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Про це на своїй сторінці у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. Він подякував за допомогу у вирішенні проблеми німецьким дипломатам.
"Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую диппредставництвам Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві та за кордоном за чергове професійно виконане завдання", – написав він.
Українці з Непалу повертаються додому
Twitter Єгора Божка
Українці в Непалі
Twitter Єгора Божка
Деталі евакуації українців з Непалу також розповіли на офіційній сторінці МЗС у Facebook. Так, станом на ранок 8 квітня 18 громадян уже вилетіли спеціальним авіарейсом за маршрутом Катманду – Доха – Мюнхен. Далі українці повернуться в Україну через Мінськ. У міністерстві наголосили, що спецрейс організував уряд Німеччини.
Евакуація українців із Непалу
Facebook МЗС України
Евакуація українців із Непалу
Facebook МЗС України
Евакуація українців із Непалу
Facebook МЗС України
"Можливість відправити з ним якомога більше громадян України – результат великих зусиль дипломатів як в Києві, так і за кордоном. Все почалося з особистої розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Гайко Маасом. Далі – постійна координація між МЗС України, посольствами України у ФРН, Індії, Генеральним консульством України в Мюнхені та нашими громадянами, які планували повернутися цим рейсом", – зазначається у повідомленні.
Наразі в Непалі залишається ще щонайменше 21 громадянин України. Однак посольство України в Індії продовжує надавати їм допомогу в рамках програми "Захист".
Нарешті! Спільнімі зусилля удалось! Група українських туристов вілітає з Непалу. Дякую @GermanyDiplo за допомогу, дякую Українським дипломатам в Києві и за кордоном за черговий професійно Виконання завдання. https://t.co/7mSlXbXZWx- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020
Бажаю вам Щасливої дороги з # Непал до # Україна, дорогі співвітчизники! @MFA_Ukraine залішається поруч. # МЗСЗахіст pic.twitter.com/6KOtPEjiM9- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 квітня стало відомо, що 35 українських альпіністів два тижні не могли вилетіти з Непалу й потрапити додому. Мандрівники були готові за свій кошт вилетіти з Катманду, а також пройти обсервацію.
Українці вилетіли з Києва 6 березня і попрямували до Евересту, щоб піднятися на гору. На момент вильоту ніхто не знав, що через COVID-19 буде закрито повітряний простір, а повернутися додому виявиться так складно.
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