Українські туристи, які застрягли в Непалі через жорсткі карантинні заходи у зв'язку з коронавірусом, вилітають на Батьківщину.

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Про це на своїй сторінці у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. Він подякував за допомогу у вирішенні проблеми німецьким дипломатам.

"Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую диппредставництвам Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві та за кордоном за чергове професійно виконане завдання", – написав він.

Українці з Непалу повертаються додому Twitter Єгора Божка

Українці в Непалі Twitter Єгора Божка

Деталі евакуації українців з Непалу також розповіли на офіційній сторінці МЗС у Facebook. Так, станом на ранок 8 квітня 18 громадян уже вилетіли спеціальним авіарейсом за маршрутом Катманду – Доха – Мюнхен. Далі українці повернуться в Україну через Мінськ. У міністерстві наголосили, що спецрейс організував уряд Німеччини.

Евакуація українців із Непалу Facebook МЗС України

Евакуація українців із Непалу Facebook МЗС України

Евакуація українців із Непалу Facebook МЗС України

"Можливість відправити з ним якомога більше громадян України – результат великих зусиль дипломатів як в Києві, так і за кордоном. Все почалося з особистої розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Гайко Маасом. Далі – постійна координація між МЗС України, посольствами України у ФРН, Індії, Генеральним консульством України в Мюнхені та нашими громадянами, які планували повернутися цим рейсом", – зазначається у повідомленні.

Наразі в Непалі залишається ще щонайменше 21 громадянин України. Однак посольство України в Індії продовжує надавати їм допомогу в рамках програми "Захист".

Нарешті! Спільнімі зусилля удалось! Група українських туристов вілітає з Непалу. Дякую @GermanyDiplo за допомогу, дякую Українським дипломатам в Києві и за кордоном за черговий професійно Виконання завдання. https://t.co/7mSlXbXZWx - Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 квітня стало відомо, що 35 українських альпіністів два тижні не могли вилетіти з Непалу й потрапити додому. Мандрівники були готові за свій кошт вилетіти з Катманду, а також пройти обсервацію.

Українці вилетіли з Києва 6 березня і попрямували до Евересту, щоб піднятися на гору. На момент вильоту ніхто не знав, що через COVID-19 буде закрито повітряний простір, а повернутися додому виявиться так складно.

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