"Викликає огиду": українських медиків образила "подачка" для лікарів

У мережі обурилися пропозицією "нагодувати лікаря" в Україні, яку сприйняли як приниження.

Про це у Facebook повідомила кандидатка медичних наук Ольга Крамарева, яка опублікувала фото з одного супермаркету, де за 47,5 грн пропонували оплатити обід для лікаря.

"Нагодуйте лікаря?! Ви серйозно? Нагодуєте бездомних тварин! Для чого це приниження? Яким ви бачите свого лікаря? Розумним, зацікавленим, що володіє всіма сучасними методами діагностики і лікування, відвідує актуальні конференції, семінари, майстер-класи? Чи тим, кого потрібно нагодувати?" – обурювалася медикиня.

Facebook Ольга Крамарева

Крамарева зазначила, що волонтерство – це прекрасно, але не тоді, коли це перетворюється на абсурд.

"Сьогоднішній "театр абсурду": "ми подарували 20 ножиць відділенню і зафоткались у соцмережах! Ми класні!", – викликає виключно огиду. На тлі пандемії Європа відчула нестачу медичних працівників, чи варто і далі залишатися там, де ми будемо працювати "за їжу"? Ще трохи більше року тому у нас була віра, армія... Зараз нам пропонують безкоштовні обіди?" – додала вона.

Крамареву підтримали в коментарях, назвавши таку "подачку" образливою для медиків.

"Боюся уявити, що в той обід за таку ціну поклали", "Ще можна оплатити тролейбус для лікаря, туалетний папір, мило 72%. Дно пробивається", "Я часто думаю: де ми не туди повернули? І здається мені, що все почалося з приватних клінік, коли медичну допомогу перетворили на послугу для багатеньких. коли ми почали брати гроші за комфорт пацієнта (платна палата), а не гонорар за лікування. коли хтось на чергуванні з радістю клав до кишені 50 гривень, замість того, щоб відмовитися від принизливої подачки", "Це не просто принизливо, це огидно!" – писали у мережі.

Facebook Ольга Крамарева

Facebook Ольга Крамарева

Facebook Ольга Крамарева

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