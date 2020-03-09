Головна Новини
9 березня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Українські пісні "підірвали" радіо: показові цифри

1.9т
Читати матеріал російською

Радіостанції по всій Україні в середньому на 21% перевиконують мінімальні мовні квоти на українську музику в ефірі.

Такі дані озвучив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський в програмі "Мова" з В'ячеславом Кириленком на ObozTV. На його думку, в Україні немає проблем з новими композиціями та виконавцями.

"Закон передбачає, що в денному ефірі кожної радіостанції має звучати не менше 35% пісень українською мовою від загальної кількості пісень. Але наші загальнонаціональні радіостанції, в середньому, дають 56%", – розповів Костинський.

"Тобто, в середньому, кожна друга пісня в нашому радіоефірі – українська", – уточнив він.

Новини
Нацрада оштрафувала українські радіостанції майже на 2 мільйони: причина

Член Нацради звернув увагу, що деякі радіостанції дають 100% українських пісень.

"Наприклад, Країна FM. Зараз київська радіостанція Київ FM повністю виключила ротацію російськомовних пісень. Величезний відсоток дають громадські радіостанції Радіо Промінь, Радіо Культура. І ми бачимо, що і приватні радіостанції також підтягуються", – зазначив він.

Новини
"Нонсенс!" Відомий продюсер запропонував скасувати квоти на українську мову

Костинський наголосив, що перевиконують квоти навіть ті радіостанції, для яких законом передбачено "послаблення".

"Якщо радіостанція транслює в своєму ефірі понад 60% європейських пісень, які виконуються європейськими мовами, то квота українських пісень може становити 25%. Але ми бачимо, що і такі радіостанції – а їх небагато – теж перевиконують мовні квоти і дають більше 30% пісень українською мовою", – пояснив експерт.

"Ми дивимося відбір на Євробачення і бачимо, що у нас немає проблем з новими виконавцями, артистами, піснями", – резюмував Костинський.

За словами Костинського, майже кожна друга пісня в вітчизняному радіоефірі – українська

За словами Костинського, майже кожна друга пісня в вітчизняному радіоефірі – українська

dalet.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацрада з питань телерадіомовлення оштрафував низку радіостанцій за невиконання закону про мовні квоти на суму близько 1,8 млн грн.

Програму "Мова" з В'ячеславом Кириленком дивіться по суботах о 21:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Квоти на українську музику" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Квоти на українську музику Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
українська мова музика Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги