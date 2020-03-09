Українські пісні "підірвали" радіо: показові цифри

Радіостанції по всій Україні в середньому на 21% перевиконують мінімальні мовні квоти на українську музику в ефірі.

Такі дані озвучив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський в програмі "Мова" з В'ячеславом Кириленком на ObozTV. На його думку, в Україні немає проблем з новими композиціями та виконавцями.

"Закон передбачає, що в денному ефірі кожної радіостанції має звучати не менше 35% пісень українською мовою від загальної кількості пісень. Але наші загальнонаціональні радіостанції, в середньому, дають 56%", – розповів Костинський.

"Тобто, в середньому, кожна друга пісня в нашому радіоефірі – українська", – уточнив він.

Член Нацради звернув увагу, що деякі радіостанції дають 100% українських пісень.

"Наприклад, Країна FM. Зараз київська радіостанція Київ FM повністю виключила ротацію російськомовних пісень. Величезний відсоток дають громадські радіостанції Радіо Промінь, Радіо Культура. І ми бачимо, що і приватні радіостанції також підтягуються", – зазначив він.

Костинський наголосив, що перевиконують квоти навіть ті радіостанції, для яких законом передбачено "послаблення".

"Якщо радіостанція транслює в своєму ефірі понад 60% європейських пісень, які виконуються європейськими мовами, то квота українських пісень може становити 25%. Але ми бачимо, що і такі радіостанції – а їх небагато – теж перевиконують мовні квоти і дають більше 30% пісень українською мовою", – пояснив експерт.

"Ми дивимося відбір на Євробачення і бачимо, що у нас немає проблем з новими виконавцями, артистами, піснями", – резюмував Костинський.

За словами Костинського, майже кожна друга пісня в вітчизняному радіоефірі – українська dalet.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацрада з питань телерадіомовлення оштрафував низку радіостанцій за невиконання закону про мовні квоти на суму близько 1,8 млн грн.

Програму "Мова" з В'ячеславом Кириленком дивіться по суботах о 21:00 на ObozTV.

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