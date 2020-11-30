Українські політики спекулюють на проблемі захисту навколишнього середовища, – експерт

Передвиборчі маніпуляції на темі екології завдають величезної шкоди Україні, оскільки в такий спосіб політики крадуть дорогоцінний час, який можна і потрібно було б спрямувати на вирішення дійсно життєво важливих проблем.

Відповідну думку висловив політолог Дмитро Купиря. Водночас, експерт повідомив, чому важливо не піддаватися на такі хитрощі. Зокрема, йдеться про вирубку лісу в українських Карпатах

"Проблема захисту навколишнього середовища – одна з "фішок" політиків. Особливо часто вони розігрують її перед виборами. Але дуже важливо не піддаватися на передвиборні маніпуляції і включати критичне мислення", – попереджав перед місцевими виборами в Україні політолог.

"Часто голосують за мера чи депутатів, постійно змінюють партію заради отримання мандата або доступу до місцевого бюджету. Так що ж громадянам робити? Потрібно, по-перше, дивитися на політичний досвід політика і на те, як він ним скористався. По-друге, якщо людина не фахівець з цих питань, то як вона їх вирішуватиме? Ніяк!" – наголосив Купиря.

Він зазначив, що реальних проблем в Україні і так чимало. І ті проблеми, які вже через кілька років можуть боляче вдарити по здоров'ю та життю кожного з нас.

Нагадаємо, з метою захисту карпатських лісів 11 листопада було зареєстровано петицію на сайті президента України з вимогою зупинити наближення катастрофи. Зокрема, на думку автора, карпатські ліси слід захистити статусом національного природного парку з посиленням контролю за тим, щоб ліс не рубали, за допомогою спеціально створеного на базі Нацгвардії охоронного органу.