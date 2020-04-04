Українські медики поїхали в Італію боротися з коронавірусом: Аваков розповів подробиці

Всі двадцятеро медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям боротися з COVID-19 добровільно.

Про це заявили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За їх словами, за декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів, передає прес-служба МВС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Сьогодні ми літаком Нацгвардії Ан-74 відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям в скрутні часи. Це вияв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, за неофіційними даними, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. І дуже важливо – українські фахівці здобудуть безцінний досвід лікування коронавірусу", – сказав Арсен Аваков.

Очільник МВС також зазначив, що за два дні в Італію буде направлена гуманітарна допомога:

"Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть два тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки та будуть передавати досвід", – додав Арсен Аваков.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що медики, які відправляються в Італію, забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

"Ми будемо постійно тримати зв’язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використовувати в Україні. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби", – сказав Максим Степанов.

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову за таку необхідну італійським лікарям допомогу та підтримку.

"Українські медики, які будуть 14 днів працювати, допомагати італійським лікарям та отримувати досвід, які вони зможуть використовувати далі. Цей внесок італійська сторона дуже цінить", – зазначив Давіде Ла Чечіліа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійському регіоні Венето планується провести масове тестування жителів на коронавірус. Насамперед, протестують 100 тисяч лікарів і медсестер.

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