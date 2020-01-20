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20 січня • оновлено в 11:15
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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Українські кіборги: згадаємо всіх, вічна вам пам’ять, Хлопці!

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"Вас вже кілька днів запитує одна жінка, просить дати ваш мобільний. Вона живе в сусідньому під’їзді", - зупинила мене консьєржка. "Звичайно", - дозволила я.

"Я - Світлана Яцина. Мій син Женя загинув в ДАП. Я хочу забрати Його тіло...", - голос незнайомої жінки з сусіднього парадного свідчив, що війна тут, вже в нашому печерському будинку, навіть якщо хтось воліє цього не помічати, робити вигляд, що це десь далеко. Я белькотіла, що, можливо, він живий, наївно намагаючись підтримати. Пані Світлана розповіла, що росіяни зняли тіла наших загиблих і безперервно крутять їх по своїм помиєчним пропагандистським каналам. І її мета - забрати сина... Був січень 15-го року.

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Потім весь час думала, що, можливо, ми з Женєю перетиналися колись в дворі будинку, коли він йшов на лекції в університет, а я на роботу. Блискучий лінгвіст з кількома мовами, хлопчик з інтелігентної родини, він був мобілізований і взяв повістку, не втік. Вже потім я познайомилася з хлопцями і жінками, які з ним служили. Й завжди, коли буваю в Костянтинівці, заїжджаємо на місце дислокації бригади, де є маленька капличка і стіна пам’яті з їх Іменами. Пані Світлана ще згадувала, як Женя дзвонив їй напередодні нового року, що знайшов десь костюм Діда Мороза, й пішов в дитячий будинок на лінії зіткнення вітати малих, й щасливо сміявся, що це був найкращий день там, й що залишилося кілька тижнів в армії, й він повертається додому.

Ми й досі живемо на вулиці Московській... А я називаю наш будинок будинком Жені Яцини. Згадаємо всіх. Кого знали, про кого дізналися... Вічна вам пам’ять, Хлопці. Мужності і сил вашим батькам і рідним. Нам, як країні, теж мужності і сил - не зрадити вас і пам’ять.

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
киборгі
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Не пора ли отправить Геращенку на передовую, чтобы вдохновляла там патриотичных "хлопців"? Мало крови, мало смертей.
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