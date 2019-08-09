"Українське було б*длячим": Ніцой зробила несподіване зізнання

Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой зізналася, що за часів юності вважала принизливим розмовляти українською мовою і мріяла стати вчителем російської мови та літератури.

Відвертими спогадами вона поділилася в інтерв'ю для програми "4есно" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я дуже хотіла бути вчителькою російської мови та літератури. І я дуже хотіла, щоб ми розмовляли російською мовою. Я просила маму: "Мамо, давай не будемо говорити українською, тому що з усіх родичів, які у нас є, ми одні такі селюки. Всі живуть в містах, російською говорять, до Києва приїжджаємо – нас озираються", – розповідає Ніцой.

Письменниця висловила впевненість в тому, що це було впливом радянського часу. Саме через нього вона так невиправдано зневажливо ставилася до української мови.

"Ми жили, коли українське було жлобським, бидлячим, сільським, колгоспним, примітивним. Репресії приховувалися. Ми взагалі не знали, що є репресії. Ми не знали, що за українське можна вбити, розстріляти. Таких, як Стус, репресували таємно. Я не знала, що таке репресовані письменники. Я про це дізналася вже в інституті. Зачекайте, ми що, будемо читати твори тих, хто сидів у в'язниці? Нам нема чого робити?" – шкодує Ніцой про своє антиукраїнське мислення в минулому.

Лариса Ніцой Скріншот відео

"Але коли ти починаєш розуміти, що вони сиділи в тюрмі не тому, що бандити, а за ці твори, то це дуже страшно. Це таке прозріння, культурний шок, коли ти розумієш, що ти жив в якийсь паралельній реальності, де тебе культивували радянською дівчиною", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой зізнавалася, що до того, як стати активною захисницею прав державної мови, деякий час говорила і думала російською, і навіть бачила російськомовні сни.

Також письменниця жорстко відповіла прихильникам думки про те, що російськомовні захисники України нібито виступають проти української мови. Вона зазначила, що такими твердженнями люблять маніпулювати тільки "тилові щурі", прикриваючись справжніми національними героями сучасності.

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