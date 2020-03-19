Готують тест-систему для коронавірусу до випуску: українські вчені заявили про прорив

Тест-система, розроблена українськими вченими для діагностики коронавірусу, вже готується до випуску.

Про це повідомляє прес-служба Національної академії наук України. Конкретні терміни випуску не уточнюються.

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"Наразі розроблена тест-система готується до випуску на базі Інституту молекулярної біології генетики НАН України", – уточнили в НАН.

Роботу над створенням вітчизняних тест-систем почали в січні після появи інформації про новий коронавірус в китайській провінції Хубей.

"За цей час в інституті вдалося провести дизайн і синтез 4-х нуклеотидних праймерів, відповідних самим специфічним послідовностей в геномі даного вірусу. Здійснено підготовку до випробувань лабораторного варіанта оригінальної тест-системи для діагностики коронавируса 2019 nCoV, яка не підпадає під патентну охорону іноземних тест систем", – підкреслили в прес-службі.

Також вчені розробили і впровадили низку препаратів, в тому числі з противірусної дії, для використання в медичній практиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Інститут молекулярної білологіі виготовить 200 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

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